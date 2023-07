Royal Caribbean: Kruzeri će se vratiti u Luku Kotor do kraja sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kruzer Explorer Of The Seas, američke pomorske kompanije Royal Caribbean International, će se vratiti do kraja sezone u Luku Kotor zajedno sa ostatkom flote koja bi tamo trebalo da stigne.

“Royal Caribbean International u kontinuitetu ažurira svoja krstarenja kako bi osigurao najbolje iskustvo za naše goste. Explorer Of The Seas je nedavno pristao u Luci Bar, koja ima pristup mnogim istim turama kao i Kotor, kao i dodatna iskustva za naše goste”, kazali su iz te američke kompanije za Pobjedu.

Prethodno su pojedini mediji objavili da je renomirana američka pomorska kompanija Royal Caribbean International otkazala 18 planiranih dolazaka svojih kruzera u Luku Kotor te dio tih brodova preusmjerila u Luku Bar.

“Pomenuti kruzer će se vratiti u Kotor do kraja sezone zajedno sa ostatkom naše flote koja bi tamo trebalo da stigne”, rekli su iz te američke kompanije.

Na upit da li su tačni navodi da su nezadovoljni uslugom Luke Kotor i da su zbog toga donijeli odluku da brodove preusmjere u Luku Bar, iz Royal Caribbean-a nijesu dali odgovor.

Podsjećamo, brod Explorer Of The Seas prvi put je uplovio u barsku luku 26. juna. Riječ je o kruzeru koji je kapaciteta preko tri hiljade putnika i dugačak je 311, a širok 39 metara.

