Rinot: Ova godina može da bude rekordna po broju dolazaka turista iz Izraela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aktuelna godina može da bude rekordna po broju dolazaka izraelskih turista u Crnu Goru, rekao je počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu, Nimrod Rinot.

On se danas sastao sa ministrom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimirom Martinovićem i razgovarao o ključnim aspektima turističke sezone i unapređenju dolazaka turista.

Iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera rekli su da je fokus susreta bio na jačanju turističkih veza između Crne Gore i Izraela, imajući u vidu značaj koji izraelski turisti iz imaju za crnogorsku turističku industriju.

Navodi se da razgovarano i o potencijalima za poboljšanje avio povezanosti između dvije zemlje.

Dodaje se da je Rinot ocijenio da ova godina može biti rekordna po broju dolazaka turista iz Izraela u Crnu Goru.

On je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo formiranjem nove vlade, ocjenjujući da investitori iz Izraela sada osjećaju veću sigurnost i pravnu zaštićenost.

Rinot je prenio podršku svoje zemlje Vladi Crne Gore, posebno Ministarstvu, kao partnerima koji su usmjereni ka evropskim integracijama i NATO-u.

On je, kako se dodaje, predložio organizovanje sastanka u Izraelu sa članovima Vlade na temu turističke sezone, što bi dodatno doprinijelo jačanju saradnje i unapređenju turističkih tokova između dvije zemlje.

Martinović je istakao uspješnu saradnju između Crne Gore i Izraela, ali i potrebu za daljim unapređenjem.

Sagovornici su se, kako je saopšteno, složili da je važno raditi na tome da turisti iz Izraela posjećuju Crnu Goru tokom cijele godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS