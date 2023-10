Reinke podržala program Women on Boards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke, podržala je program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja – Women on Boards, koji je pokrenuo Investiciono razvojni fond (IRF).

“Kada se ženama i djevojkama daju kvalitetni resursi, obrazovanje i mogućnosti za usavršavanje, mogu da poboljšaju ekonomski razvoj, stvore nove poslovne prilike i ojačaju društvenu i političku stabilnost. Kako bismo to postigli, neophodno je da postoje snažni, pozitivni ženski uzori, bilo u biznisu, vladi ili našim zajednicama, коji bi bili mentori sljedećoj generaciji liderki”, saopštila je Reinke.

Ona je, kako je saopšteno iz IRF-a, navela da sa ponosom izražava podršku kampanji Women on Boards, koja će pomoći da se izgrade ključni uzori i stimuliše dalji napredak.

“Uključivanje žena u odbore direktora nije samo ispravna stvar, već je i pametna ideja. To je korak ka kreiranju ravnopravnije, prosperitetne i uspješne Crne Gore”, smatra Reinke.

Govoreći o programu razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja koji je pokrenuo IRF, ona je istakla da je promovisanje jednakih prava i položaja žena u društvu ključni prioritet vanjske politike SAD-a, te da je ponosna na napredak koji je postignut u prethodnim godinama.

Iako je, kako je kazala, napravljen istorijski napredak, posao još nije završen, jer širom svijeta žene su hronično nedovoljno reprezentovane u različitim životnim sferama, od politike, preko zdravstva, do biznisa.

“Tokom mog mandata ambasadorke SAD-a u Crnoj Gori, imala sam privilegiju da upoznam žene iz svih sfera života, aktivistkinje, akademke, liderke svojih zajednica i preduzetnice i sa sigurnošću vam mogu reći da ovdje postoji pregršt ženskog talenta. Kako bi se taj talenat dalje razvijao, Ambasada SAD-a sa ponosom podržava žene i djevojčice kroz različite inicijative i programe koje imamo”, ocijenila je Reinke.

Ona je navela primjere programa malih grantova, koji doprinose poboljšanju ekonomskih kapaciteta i mogućnosti za žene, i američkih uglova, koji ih ohrabruju da razviju svoje vještine u STEM industrijama.

Ambasada SAD-a takođe podržava Akademiju za preduzetnice u Crnoj Gori, koja nudi preduzetničko obrazovanje za liderke i povećava uključivanjet žena u poslovnu zajednicu.

“U širem smislu, naša ambasada promoviše inovaciju i povećanje ekonomskih prilika za preduzetnike. Pomažemo da se izgradi konekcija između crnogorskih startapova i njihovih kolega iz SAD-a kroz Montenegro Tech and Startup Bridge. Tako, mali i inovativni biznisi mogu da izrastu u veće, uspješne kompanije. Start up-ovi u vlasništvu žena su već pokazali da mogu da uspiju u ovom konkuretnom okruženju”, poručila je Reinke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS