Regionalni regulatorni forum počinje sjutra u Budvi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalni regulatorni forum za Evropu, koji organizuju Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), počinje sjutra u Budvi.

Dvodnevni događaj će ove godine biti posvećen temi Univerzalna povezanost u Evropi: Postojeće stanje i buduće perspektive.

Regionalni regulatorni forum, koji se ove godine održava 20. put, je jedan od vodećih skupova regulatora iz zemalja centralne i jugoistočne Evrope, na kojem se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija.

Iz EKIP-a je saopšteno da će ove godine, u okviru zvaničnog programa, biće održano pet programskih sesija na kojima će biti riječi o veoma aktuelnim i za Crnu Goru i region korisnim temama.

To su trendovi u pogledu tehnologija i tržišta, budućnost regulacije u digitalnoj eri, informisanje, zaštita i prava potrošača, budući koraci ka EU jedinstvenom digitalnom tržištu i implementacija IPv6 protokola.

“Dodatno, tokom prvog dana biće održana radionica na temu jačanja širokopojasne infrastrukture i usluga u regionu Evrope i šire, tokom koje će pristutni imati priliku da se upoznaju sa studijama slučaja iz Crne Gore, Poljske i Moldavije”, rekli su iz EKIP-a.

Planirana je i ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Regulatorne agencije Malte i EKIP-a, kao i više tehničkih sporazuma između nacionalnih regulatornih organa za upravljanje radio-frekvencijama.

Kao i prethodnih godina, očekuje se učešće preko 120 delegata iz 17 regulatornih agencija, dva ministarstva, osam operatora, te pet međunarodnih institucija i deset međunarodnih kompanija čije aktivnosti su vezane za oblast elektronskih komunikacija.

Vodeći crnogorski operatori Crnogorski Telekom, M:tel, One Crna Gora i Telemach su kao i prethodnih godina podržali EKIP u organizaciji događaja i pratećih sadržaja.

