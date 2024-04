RCF u Crnoj Gori finansira nove projekte za unapređenje vještina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi projekti za unapređenje vještina u Crnoj Gori, njih tri, danas su dobila pisma o namjeri finansiranja, na svečanosti koju je organizovao Regionalni fond za izazove (RCF) u Podgorici.

Fond, koji podržavaju Njemačka i Švajcarska, nedavno je objavio pobjedničke projekte u trećem ciklusu programa koji obezbjeđuje grantove za programe stručnog obrazovanja i obuke (VET) koje su zajednički osmislile kompanije i pružaoci stručnog obrazovanja i obuke iz regiona Zapadnog Balkana.

RCF unapređuje održivu konkurentnost preduzeća šest ekonomija Zapadnog Balkana na putu ka jedinstvenom tržištu EU, kroz finansiranje institucija za stručno obrazovanje i obuku, u nastojanju da u saradnji sa kompanijama odgovori na potrebe biznisa za vještinama.

Koordinator projekta za RCF ispred Komorskog investicionog foruma i koordinator za saradnju sa međunarodnim organizacijama u okviru Privredne komore (PKCG), Balša Ćulafić, kazao je da je tokom tri do sada otvorena poziva, RCF izdvojio 3,25 miliona EUR kao podršku za ukupno sedam projekata stručnog obrazovanja i obuke u Crnoj Gori, sa 40 partnerskih preduzeća.

„Ostajemo posvećeni doprinosu ekonomskom rastu zemlje unapređivanjem vještina i znanja mladih, kako bismo stvorili radnu snagu spremnu za posao, koja je potrebna ovdašnjim kompanijama“, rekao je Ćulafić.

Treći krug prijava koji je organizovan prošle godine, privukao je 155 izjava o zainteresovanosti iz regiona, od kojih osam iz Crne Gore. Komisija za selekciju odabrala je tri najuspješnija projekta u zemlji za koje je predviđeno finansiranje u iznosu od blizu 1,62 miliona EUR. Sredstva će biti iskorišćena za unapređenje infrastrukture pet obrazovnih ustanova i obuku polaznika programa kooperativnog obrazovanja.

Tri projekta koja su ukupno dobila oko 1,6 miliona EUR su Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović” iz Podgorice, Multidisciplinarni obrazovni centar, Pamark ustanova, Podgorica i Srednja škola “Vaso Aligrudić, kao i Srednja stručna škola Nikšić i Srednja elektro-ekonomska škola iz Bijelog Polja.

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten, kazao je da sa njihovog stanovišta, Regionalni fond za izazove je pravi model uspjeha.

„On podstiče direktnu saradnju između obrazovnih institucija i poslodavaca, osiguravajući da nastavni plan i program koji obrazovne institucije pružaju tačno odgovaraju zahtjevima koje tržište rada postavlja pred mlade ljude danas. On doprinosi otvaranju privlačne profesionalne perspektive mladim ljudima na crnogorskom tržištu rada i pomaže crnogorskim poslodavcima da privuku kvalifikovane radnice i radnike“, rekao je Felten.

On je dodao da ih raduje što Njemačka savezna vlada putem Njemačke razvojne banke (KfW) može da obezbijedi Regionalnom fondu za izazove ukupno preko 65 miliona EUR za Crnu Goru i Zapadni Balkan, iz kojih on može pružiti snažan početni kapital uspješnim partnerstvima između obrazovnih ustanova i preduzeća za njihovu saradnju.

Danas će 75 visokoučinkovitih personalnih računara vrijednih 140 hiljada EUR, nabavljenih u okviru Regionalnog fonda za izazove, biti zvanično uručeno JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, radi korišćenja u obuci učenika.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić-Stojanović, čestitala je dobitnicima grantova i izrazila zadovoljstvo što su nagrađeni upravo projekti u kojima učestvuju četiri srednje stručne škole iz Crne Gore.

“Investiranje u obrazovanje znači ulaganje u sve pozitivne procese društva, a naročito u dijelu srednjeg stručnog obrazovanja čije unapređenje, kroz razvoj stručnih kompetencija, u saradnji sa realnim sektorom, direktno utiče na usklađivanje između ponude i tražnje na tržištu rada. Stoga cijenim da je investicija Regionalnog fonda za izazove od izuzetnog značaja za obrazovni sistem, budući da se podudara sa reformskim ciljevima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, među kojima je svakako dalji razvoj srednjeg stručnog obrazovanja”, poručila je Jakšić-Stojanović.

Predsjednica Privredne komore, Nina Drakić, podsjetila je da je Regionalni fond za izazove (RCF) finansijski mehanizam osmišljen sa ciljem unapređenja zapošljivosti na Zapadnom Balkanu, te ukazala na značaj projekta kako za našu zemlju, tako i za region.

“Zašto je ovaj projekat od velike važnosti za Crnu Goru i susjedne zemlje? Zato što i naša zemlja, i susjedne zemlje, pokazuju potrebu za jačanjem znanja zaposlenih u privredi. Zato što sve više uviđamo da je to jedini put do kvalitetnije kadrovske energije i zato što nema ekonomske konkurentnosti bez praktičkog obrazovanja uključenog u privredne tokove. Vjerujem da će privreda Crne Gore, i privrede zemalja regiona, još snažnije napredovati upravo kroz ovakve projekte, i time se približavati punopravnom članstvu u Evropskoj uniji”, poručila je Drakić.

Svečanosti je prisustvovala i direktorica Centra za stručno obrazovanje Aleksandra Lalević.

„JU Centar za stručno obrazovanje teži izvrsnosti i efikasnosti u stručnom obrazovanju, a iznad svega stvaranju ambijenta u kojem će se kreirati inovativno stručno obrazovanje koje omogućava sveobuhvatno sticanje konkurentnih vještina, kompetencija i kvalifikacija za zapošljivost, cjeloživotno učenje, inkluzivnost, lični razvoj i aktivno građanstvo pojedinaca“, zaključila je Lalević.

