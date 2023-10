Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj se najviše komenatrisala odluka Ustavnog suda da ukine član Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) u vezi sa definisanjem uslova za penzionisanje.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je ojačao na 1.062,03 poena, a MONEX 1,2 odsto na 15.530,86 bodova.

Promet je iznosio 328,3 hiljade EUR i bio je 17 puta veći od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Velike plaže Ulcinj 3,4 odsto na šest EUR, Poslovno logističkog centra Morača 1,3 odsto na 4,05 EUR i Elektroprivrede neznatno na 5,51 EUR.

Gubile su dionice Ulcinjske rivijere sedam odsto na četiri EUR i Crnogorskog Telekoma blago na 1,8 EUR.

Akcije Instituta „Simo Milošević“, Budvanske rivijere i Luke Bar nijesu mijenjale vrijednost i u petak su koštale 21,17 EUR, odnosno sedam EUR i 42,2 centa. Dionice Jugopetrola, Sveti Stefan hotela i Crnogorskog elektroprenosnog sistema sedmicu su završile na 12,02 EUR, odnosno 3,91 EUR i 1,29 EUR.

Trgovano je i akcijama fonda Trend, koje koštaju šest centi.

Sedmicu je obilježila informacija da je Ustavni sud ukinuo odredbu člana 17 stav 1 Zakona o PIO, kojom je ženama bilo omogućeno da idu u penziju sa 64 godine starosti, a muškarci sa 66,uz minimum po 15 godina staža.

Ta odluka bi u ponedjeljak trebalo da bude objavljena u Službenom listu, čime ona i zvanično prestaje da važi, a jedini uslov za ostvarivanja prava na penziju punih 40 godina staža osiguranja.

Ustavni sud je naložio Vladi da u roku od 30 dana donese novi tekst zakona, koji će biti u skladu sa ocjenom suda da žene ne smiju biti pozitivno diskriminisane u odnosu na muškarce.

Novim predlogom Vlada bi mogla da vrati rješenje da se u penziju ide i sa minimum 15 godina staža, ali da muškarci i žene budu ravnopravni po broju potrebnih godina života, ili da navede drugačije obrazloženje zašto žene treba da imaju privilegovaniji status.

Iz Unije slobodnih sindikata početkom sedmice su tražili da Ustavni sud preispita svoju odluku prije njenog otpremanja Službenom listu.

Predstavnici Ustavnog suda objasnili su da je odluka o ukidanju sporne odredbe dugo i analitično pripremana i da nije donijeta olako ili ishitreno.

Oni su dodali da je nakon donošenja odluke o ukidanju odredbe Zakona o PIO uslijedio „orkestrirani napad“ na Ustavni sud kao da prvi put ukidaju odredbu nekog zakona zbog nesaglasnosti s Ustavom i kao da donosilac zakona nema mogućnost da sporno pitanje uredi saglasno s Ustavom.

Sedmicu je obilježilo i usvajanje Informacije o trenutnom statusu Instituta „Simo Milošević“, koja predviđa razmatranje mogućnosti otkupa akcija manjinskih akcionara, ali i pružanja finansijske pomoći u skladu sa zakonom, kako bi se nastavilo njegovo poslovanje.

Informacijom, koju je usvojila Vlada, između ostalog se zadužuju nadležna ministarstva, fondovi i institucije da razmotre mogućnost povećanja cijena usluga, kao i da usaglase predlog kolektivnog ugovora.

Fond za zdravstveno osiguranje se zadužuje da, u saradnji sa ministarastvima finansija i zdravlja, pokrene postupak analize cijena usluga Instituta prema osiguranicima Fonda i procijeni mogućnost njihovog povećanja.

Ministarstvo zdravlja se zadužuje da, u saradnji sa predstavnicima Sindikata Instituta, finalizuje pregovore i dostavi usaglašeni predlog kolektivnog ugovora na dalje usvajanje Vladi.

Krajem sedmice je iz Centralne banke ocijenjeno da je procijenjeni rast bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini godine iznosio je 6,6 odsto, čemu su najviše doprinijeli pozitivni trendovi u turizmu, industrijskoj proizvodnji, šumarstvu i trgovini, te u većini vidova saobraćaja.

U Makroekonomskom izvještaju CBCG za drugi kvartal ove godine, kojeg je usvojio Savjet vrhovne monetarne institucije, navodi se da je u prvoj polovini godine zabilježeno usporavanje inflacije, dok je spoljnotrgovinski deficit pogoršan usljed vrijednosnog povećanja uvoza.

„Podaci o poslovanju banaka za devet mjeseci ove godine pokazuju da sve ključne bilansne pozicije bilježe rast u odnosu na isti period prošle godine, pa je tako aktiva banaka veća 11,08 odsto, kapital 31,84 odsto, krediti 8,92 odsto i depoziti 11,24 odsto“, precizirali su iz CBCG.

