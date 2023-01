Rast dionica u petak

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice porasle su u petak nakon što su izvještaj o zapošljavanju u decembru i anketa o ekonomskoj aktivnosti pokazali znakove da se inflacija možda smanjuje, signalizirajući da povećanje kamatnih stopa Federalnih rezervi ima željeni učinak.

Dow Jones Industrial Average porastao je 700,53 bodova ili 2,13 odsto, na zatvaranju na 33.630,61. S&P 500 je završio na 86,98 bodova ili 2,28 odsto, na 3.895,08. Nasdaq Composite dodao je 2,6 odsto, što je jednako 264,05, da bi završio na 10.569,29, prenosi SEEbiz.

Bio je to najbolji dan za Dow i S&P 500 od 30. novembra i najbolji za Nasdaq od 29. decembra. Svaka komponenta Dow-a završila je u petak u porastu.

Porast u petak pomogao je da dionice završe u pozitivnom području za sedmicu, koja je bila prva u godini. Dow i S&P 500 zaključili su sedmicu s rastom od 1,5 odsto. Nasdaq je napredovao jedan odsto.

Decembarski izvještaj o platama za nepoljoprivredne djelatnosti pokazao je da je američka ekonomija prošlog mjeseca dodala 223 hiljade radnih mjesta, nešto više od očekivanih 200 hiljada radnih mjesta koje su očekivali ekonomisti anketirani od Dow Jonesa. Uz to, plate su rasle sporije od očekivanja, porasle su 0,3 odsto na mjesečnom nivou, dok su ekonomisti očekivali 0,4 odsto.

“Sve što ulagače zanima je da podaci upućuju na to da se inflacija kreće prema Fedovom cilju”, rekao je glavni investicioni strateg u State Street Global Advisorsu, Michael Arone.

On je kazao da je to sve što ulagače zanima, a prosječna zarada po satu sugeriše da se inflacija nastavlja usporavati.

Dionice su ponovo porasle kada je ISM-ov neproizvodni indeks menadžera nabavke pokazao da se uslužna industrija smanjila u decembru.

Uspon u petak na pozadini novih ekonomskih podataka ostavio je dionice pozitivnim i dan i sedmicu kada su tržišta zatvorena.

Dow je završio 2,1 odsto na dan i 1,5 odsto na sedmicu. U međuvremenu, S&P 500 je dobio 2,3 odsto u petak i 1,5 odsto u sedmici.

Nasdaq je ostvario najveći dnevni dobitak, dodavši 2,6 odsto. Ali imao je najmanji sedmični porast od jedan odsto.

