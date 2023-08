Rast četvrti dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu u srijedu su porasli četvrti dan zaredom, jer su novi ekonomski pokazatelji podržali nade ulagača da američka centralna banka neće dodatno povećati kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,11 odsto na 34.890 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,38 odsto na 4.514 bodova, a Nasdaq indeks 0,54 odsto na 14.019 bodova, prenosi Hrportfolio.

Rast indeksa zahvaljuje se novim gospodarskim podacima koji pokazuju da se američko gospodarstvo i tržište rada ′hlade′.

Agencija za zapošljavanje ADP objavila je da je u avgustu u privatnom sektoru broj zaposlenih porastao za 177 hiljada, manje od 195 hiljada, koliko su očekivali analitičari.

Uz to, druga procjena pokazala je da je najveća svjetska ekonomija u drugom tromjesečju porasla 2,1 odsto na godišnjem nivou, manje od prve procjene od 2,4 odsto.

To je podržalo nade ulagača da Fed neće dodatno povećati ključne kamatne stope.

Doduše, nedavno je predsjednik Feda Jerome Powell kazao da je inflacija i dalje previsoka te da je centralna banka spremna za dalje povećanje kamata, ali ulagači se nadaju da će idućih mjeseci inflacija dovoljno popustiti da bi Fed mogao prekinuti ciklus podizanja cijene novca.

Na tržištu novca procjenjuje se da postoji gotovo 90 odsto izgleda da će Fed na sjednici u septembru ostaviti kamate nepromijenjene.

Isto tako, procjenjuje se da postoji više od 50 odsto šansi da Fed neće mijenjati kamate ni u novembru.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,12 odsto, na 7.473 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,24 odsto na 15.891 bod, a pariški CAC 0,12 odsto na 7.364 boda.

