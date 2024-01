Radulović: Bulevar Tivat-Jaz gotov za dvije godine

Budva, (MINA-BUSINESS) – Bulevar Tivat-Jaz trebalo bi da bude završen za dvije godine, čime će se značajno unaprijediti protočnost i bezbjednost saobraćaja na toj dionici puta, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

Iz Ministarstva su saopštili da su nastavljeni radovi na izgradnji bulevara Tivat-Jaz u dužini od 16 kilometara. Vrijednost projekta je oko 54 miliona EUR, a sredstva su obezbijeđena iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“Radovi bi trebalo da budu završeni za dvije godine, nakon čega ćemo na ovoj dionici puta značajno unaprijediti protočnost i bezbjednost saobraćaja”, rekao je Radulović prilikom obilaska radova.

Investitori radova su Uprava za saobraćaj i Regionalni vodovod Crnogorsko primorje.

“Nastavkom izgradnje bulevara kroz Tivat i obilaznice oko Budve, imaćamo put koji će značajno smanjiti gužve u saobraćaju, a koje su naročito bile izražene u ljetnjim mjesecima, čime će se poboljšati povezanost aerodroma Tivat sa primorskim gradovima”, poručio je Radulović.

Projektom rekonstrukcije je predviđena izgradnja saobraćajnice sa po dvije saobraćajne trake i razdjelnim ostrvom širine dva metra. Na trasi je planirano da bude izgrađeno 12 kružnih tokova i pet trokrakih raskrsnica na mjestima ukrštanja sa lokalnim saobraćajnicama.

Nakon obilaska radova, Radulović je razgovarao sa predsjednikom Opštine Tivat, Željkom Komnenovićem, u vezi sa infrastrukturnim projektima koji su planirani na terioriji te lokalne samouprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS