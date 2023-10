Radnici Port of Adrie najavili štrajk upozorenja

Bar, (MINA-BUSINESS) – Radnici Port of Adrie (PoA) najavili su da će u četvrtak organizovati štrajk upozorenja zbog veoma niskih zarada i ugrožene egzistencije, prenosi Primorski portal.

Iz oba sindikata preduzeća su saopštili da će zaposleni, ukoliko im poslodavac ne poveća zarade, stupiti u generalni štrajk.

Radnici traže povećanje zarada od 40 odsto, jer su, kako tvrde, prosječne plate u PoA niže od crnogorskog prosjeka, što nije karakteristično za lučka preduzeća.

Poslodavcu su, kako je objašnjeno, dali rok od 30 dana udovolji zahtjevu zaposenih.

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u PoA, Zoran Martinović, kazao je da će štrajk upozorenja biti održan u četvrtak u kompaniji, u periodu od devet do deset sati.

„Radnici će biti na radnim mjestima, ali neće obavljati radne zadatke“, objasnio je Martinović.

Štrajk podržava i Sindikalna organizacija PoA, na čijem čelu je Ratko Stanisavljević.

„Izvršni direktor PoA, Sedat Kara, upoznat je sa zahjtjevima radnika tokom razgovora sa čelnicima oba sindikata“, rekao je Stanisavljević i dodao da će shdno zkaonu o radu i o štrajku u ponedeljak menadžment dobiti i pismeno obajvještenje.

Iz sindikata navode da skoro polovina zaposlenih u firmi radi za minimalnu platu od 450 EUR.

Oni smatraju da je neprihvatljivo da radnici sa istom stručnom spremom i preko 20 godina radnog staža imaju 450 EUR platu kao zaposleni koji je počeo raditi prije dva mjeseca.

Oni du dodali da za iste poslove radnici u privatizovanom dijelu Luke Bar imaju za nekoliko stotina EUR niže plate nego njihove kolege koje su ostale u Luci, čiji je većinski vlasnik država. Vrijednost koeficijenta u PoA je niža nego u Luci Bar za ista radna mjesta.

Predstavnici sindikata tvrde da menadžment ne poštuje Kolektivni ugovor, a problem zaposlenih je što su koeficijenti i startni osnov za obračun plata niski.

Prosječna zarada zaposlenih u PoA je 680 EUR, a u državnom dijelu 799 EUR.

Iz sindikata su upozorili da je prosječna plata u Port of Adri niža preko 100 EUR od crnogorskog prosjeka, što ranije nije bio slučaj.

„Lučki poslovi uvjek su bili bolje plaćeni od prosjeka. Prije privatizacije naše plate su bile za oko 25 odsto veće od prosječnih u državi“, saopštio je Martinović.

Port of Adria ima 315 zaposlenih, a u momentu kada je preduzeće privatizovano, januara 2014. godine, bilo ih je preko 570.

Predstavnici oba sindikata smatraju da se postojeće stanje u kompaniji može ocjeniti najlošijim u desetak godina, od kada je privatizovana.

