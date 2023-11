Protokolom o saradnji do boljeg povezivanja uprava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i Federalne uprave za inspekcijske poslove Bosne i Hercegovine potpisali su Protokol o saradnji, koji će doprinijeti daljem povezivanju tih institucija.

Protokol su u ime uprava potpisali direktorica UIP-a, Ana Vujošević i direktor FUZIP-a, Anis Ajdinović.

Delegacija UIP-a boravila je u trodnevnoj radnoj posjeti FUZIP-u, prilikom koje je predstavljena organizacija, sustematizacija i način rada tih uprava sa posebnim naglaskom na informacione sisteme koji se koriste i čija implementacija tek slijedi.

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove prezentovali su rad inoviranog elektronskog sistema E-inspektor koji će umnogome olakšati budući rad inspekorata, a koji je rađen po uzoru na jedinstveni inspekcijski informacioni sistem UIP.

“Pored svih prednosti, u otvorenom razgovoru diskutovalo se i o manama informacionog sistema koje su primjećene tokom faze implementacije, kao i o pravcima unapređenja sistema”, navodi se u saopštenju.

Federalna uprava za inspekcijske poslove razvila je sistem za prekograničnu kontrolu robe – BIMS kako bi se ubrzao proces prekogranične kontrole robe, omogućilo jednako postupanje na svim carinskim ispostavama i mjestima carinjenja, te osigurala efikasnija administracija, a koji je našoj delegaciji praktično predstavljen.

Predstavnici inspekcijskih odsjeka imali su priliku da se uporednom razmjenom iskustva sa federalnim inspektoratima upoznaju sa različitostima, ali i sličnostima u postupanju tokom inspekcijskih nadzora, koji će dalje poslužiti za unapređenje samog rada na terenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS