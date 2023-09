Pronaći balans između podrške privredi i održivog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade regiona moraju da pronađu pravi balans između podrške privredi, omogućavanja održivog rasta i istovremenog održavanja fiskalne odgovornosti, saopštio je potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Pavle Radovanović.

“Preduslov razvoja Zapadnog Balkana je politička stabilnost i profesionalizacija javne administracije. To je izuzetno zahtjevan izazov, ukoliko realno sagledavamo političke prilike u regionu. Neophodno je da se osnaže javne institucije i ojača vladavina prava kako bi se podstakao ekonomski rast”, rekao je Radovanović.

On je učestvovao u radu dvodnevnog regionalnog biznis foruma, tokom kojeg se u Beogradu razgovaralo o ekonomskim i političkim perspektivama i izazovima i aktuelnostima na polju održivog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana do 2030. godine i kasnije.

Radovanović je govorio u okviru panela sa temom Prosperitetne ekonomije Zapadnog Balkana – Da li je misija obavljena, predstavivši krovnu asocijaciju crnogorske privrede i ulogu Komore u kreiranju povoljnog ambijenta za poslovanje i promociji privrede, sa posebnim osvrtom na njen doprinos transformaciji ekonomije Crne Gore ka zelenoj i održivoj.

Prema njegovim riječima, Crnoj Gori je potrebna nova strategija održivog rasta, zasnovana na produktivnosti i jačanju ljudskih, uz očuvanje prirodnih resursa.

“Nedosljedna primjena zakona i drugih propisa, te visok nivo neformalne ekonomije predstavljaju izazove za ekonomski razvoj i ometaju integraciju u Evropsku uniju (EU)”, naveo je Radovanović.

Iz PKCG je saopšteno da je forum okupio predstavnike biznisa, politike i civilnog društva, koji su kroz izlaganja sagledali ekonomije Zapadnog Balkana iz perspektive 2030. godine.

“Kao u svojevrsnoj vremenskoj kapsuli, na događaju su postavljena pitanja gdje se nalazi region 2030. godine u ekonomskom, političkom i društvenom razvoju, koji su uslovi morali biti ispunjeni da bi se postigli rezultati, šta se moglo učiniti drugačije i koje su lekcije naučene”, navodi se u saopštenju.

Poseban fokus bio je na temama regionalni ekonomski razvoj, zadržavanje talentovanih nasuprot „odlivu mozgova”, kompleksnost Zelenog sporazuma i promjene koje on nameće u borbi protiv klimatskih promjena i zaštite životne sredine.

Skup je, u saradnji sa Odborom njemačke privrede za istočnu Evropu, organizovala Njemačko-srpska privredna komora, a povodom obeležavanja jubileja – 20. godina postojanja programa stipendija njemačke privrede “Zoran Đinđić”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS