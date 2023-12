Vlada dala saglasnost za zakup zemljišta za gradnju benzinskih stanica na auto-putu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore dala je saglasnost za davanje u zakup zemljišta za gradnju dvije benzinske stanice sa pratećim sadržajima na auto-putu Bar-Boljare, saopšteno je nakon današnje sjednice.

Kako se navodi, saglasnost je data za parcele koje su upisane u list nepokretnosti broj 323 KO Mrke, Glavni grad Podgorica, a biće izdate u zakup na 25 godina.

“Radi se o privođenju namjeni zemljišta u skladu sa Detaljnim prostornim planom auto-puta Bar-Boljare, kojim je na predmetnim parcelama planirana izgradnja dvije benzinske stanice sa odmorištima, radi valorizacije predmetnih lokacija, u cilju pružanja dodatnih usluga korisnicima auto-puta, kaže se u saopštenju Vlade.

Navodi se da je izvršni direktor Monteput-a zadužen da formira Komisiju koja će sprovesti postupak davanja u zakup navedenih nepokretnosti putem javnog poziva.

Vlada je danas donijela i program za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori 2024 – 2026. godine sa Akcionim planom.

Program, kako su rekli iz Vlade, uključuje postojeće i nove mjere za suzbijanje neformalne ekonomije i pruža set kontrolnih i podsticajnih mjera, kako bi se sa jedne strane vršila efikasnija kontrola i spriječila neformalna ekonomija, a sa druge strane olakšalo poslovanje privredi.

“Program i njegovi operativni ciljevi počivaju na fundamentalnim principima jednakog tretmana za sve učesnike u ekonomskoj aktivnosti, putem promovisanja prednosti formalnog poslovanja i smanjenja neformalne ekonomije i njenih negativnih konsekvenci”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da operativni ciljevi apostrofiraju smanjenje sive ekonomije u poslovanju registrovanih preduzeća i preduzetnika, ali i registraciju neregistovanih ekonomskih aktivnosti, odnosno njihovo prevođenje u legalne tokove.

Ističe se da je opšti cilj programa smanjenje učešća neformalne ekonomije u ukupnoj privrednoj aktivnosti.

Kako su rekli iz Vlade, to je operacionalizovano kroz pet operativnih ciljeva, među kojima je unapređenje poslovnog ambijenta kroz pojednostavljenje poreske administracije i smanjenje nameta.

Oni su dodali da je među ciljevima i podrška fer preduzetništvu i tranziciji u formalnu ekonomiju, transformacija neprijavljenog rada u formalnu zaposlenost, sa većim fokusom na mlade, žene i zelena radna mjesta.

Među tim ciljevima su i unapređenje elektronskih usluga javne uprave, institucionalnog okvira i administrativnih kapaciteta u smanjenju neformalne ekonomije, kao i smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije.

Iz Vlade su kazali da je za koordinaciju procesom realizacije programa zaduženo Ministarstvo finansija.

Na današnjoj sjednici usvojeni su predlozi amandmana na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

