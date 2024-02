Unaprijediti saradnju Crne Gore i Izraela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, kao mala ekonomija, zainteresovana za saradnju sa Izraelom, posebno investicione projekte koji bi pospješili i unaprijedili njenu privredu, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On se sastao sa počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu, Nimrodom Rinotom.

„Budući da je turizam jedna od vodećih grana privrede u Crnoj Gori, konstatovano je da će dolazak sve većeg broja turista iz Izraela pozitivno uticati na ekonomske trendove, kao i jačanje bilateralne saradnje dvije zemlje“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Rinot je istakao uvjerenje da će se već dobra saradnja Crne Gore i Izraela dodatno unaprijediti u oblastima od obostranog značaja.

On je pozvao Vukovića da posjeti Izrael, gdje bi se organizovao sastanak sa tamošnjim ministrom finansija i razmotrili planovi finansiranja projekata u Crnoj Gori, kao i širenje saradnje i moguća nova investiciona ulaganja.

Najavio je da su u ovoj godini planirane dodatne investicije u oblasti turizma i nekretnina.

