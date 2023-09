Turisti iz Švajcarske i Mađarske stižu u Crnu Goru vozovima u stilu Orijent ekspresa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turisti iz Mađarske i Švajcarske su ovih dana pristizali u Crnu Goru specijalnim vozovima organizovanim u saradnji sa Željezničkim prevozom (ŽPCG), privučeni ljepotom i spektakularnošću pruge Beograd – Bar, a posebno dionicom između Bara i Kolašina, kao i čarima putovanja vozom.

„Prepoznajući značaj i neiskorišćene potencijale željezničke rute u Crnoj Gori, koja svojom atraktivnošću i brojnim turističkim znamenitostima i nacionalnim parkovima naše zemlje u njenoj neposrednoj blizini zavređuje pažnju poput poznatih željezničkih pruga u Evropi, menadžment ŽPCG u prethodnom periodu iskazao je zainteresovanost i spremnost da inicira saradnju sa Ministarstvom kapitalnih investicija, Upravom za željeznice i drugim ključnim institucijama i inostranim partnerima sa ciljem uvođenja novih sadrdžaja u turističku ponudu Crne Gore“, naveli su iz ŽPCG.

Tako su, pored njemačkih turista koji su ove sezone bili gotovo svakodnevni gosti, turisti iz Mađarske i Švajcarske ovih dana pristizali u Crnu Goru specijalnim vozovima organizovanim u saradnji sa ŽPCG.

„Veliko nam je zadovoljstvo da, kao što smo u prethodnom periodu i najavljivali, sada i potvrdimo da prevoz putnika željeznicom zaista već postaje značajan dio crnogorske turističke ponude, pa su su se ovih dana na crnogorskoj pruzi prvi put mogla vidjeti putnička kola i vagon restorani poput švajcarskog Train Bleu i Prestige Continental Express, kao i Continental Classic Express mađarske kompanije Continental Railway Solution, sa lokomotivama ŽPCG na čelu kompozicija“, navodi se u saopštenju.

Kao rezultat intenzivne saradnje i promocije usluga ŽPCG, 20. septembra je u Crnu Goru ušao specijalni voz, dovodeći putnike kroz osmodnevno putovanje iz Ženeve sve do Bara, a 24. septembra uslijedio je i specijalni voz iz Budimpešte do Bara.

„Retro kompozicije u stilu Orijent ekspresa, sa putničkim salonima i kolima za ručavanje, privlačile su pažnju na svom putovanju do Bara, a strani turisti oduževljeno su fotografisali bajkovite predjele na sjeveru Crne Gore, most na Maloj Rijeci, kanjon Morače, Skadarsko jezero i Jadransko more“, dodali su iz ŽPCG.

Oba voza su u utorak iz Bara krenula nazad ka svojim destinacijama, a u specijalnom vozu tokom vožnje na relaciji Podgorica – Kolašin – Podgorica upriličen je radni ručak sa predstavnicima ŽPCG, Ministarstva kapitalnih investicija, Uprave za željeznicu, Montecarga, a domaćini su bili predstavnici kompanije Continental Railway Solution iz Mađarske, Andras Szigeti i Attila Szeplaki.

Generalni direktor kompanije Continental Railway Solution, Andras Szigeti, saopštio je da je najvažnije što su imali priliku da se sastanu sa kolegama iz željezničkog sektora i vide kako mogu da započnu razgovore o budućim idejama.

„Takođe je izuzetno dobra ideja da ovom prilikom direktno na terenu vidimo za koje vrijeme možemo da poslužimo ručak ili večeru na relaciji od Podgorice do Kolašina i nazad. Crna Gora je prilično razvijena turistička destinacija, ali sa stanovišta turiste koji je ljubitelj željeznice, željeznička linija Bar – Kolašin nije poznata. Moje mišljenje je da bi vožnja posebnog voza do Kolašina mogla biti atrakcija tokom cijele godine, a željeznička pruga Bar – Kolašin bi mogla biti podjednako važna turistička destinacija, kao što su Mostar ili Kotor, tako da dovodi turiste sa svih strana svijeta“, rekao je Szigeti.

Prema njegovim riječima, ovo je idealan jednodnevni ili poludnevni izlet, kako ljeti tako i zimi, jer je priroda u kanjonima potpuno drugačija tokom svakog od godišnjih doba i uvijek pruža fantastične promjene pejzaža, a takođe i cilj je da se počne razgovarati o uspostavljanju redovne željezničke veze između Budimpešte ili Bratislave do Bara.

Predsjednik Odbora direktora ŽPCG, Marko Bertanjoli, kazao je da se nada da je ovaj događaj početak jedne veoma dobre i uspješne buduće saradnje sa mađarskom željezničkom kompanijom.

„Ono sto je zaista važno za naše društvo, mada ništa manje i za razvoj turizma Crne Gore, jeste da smo ova četiri dana Mađarima pokazali da možemo, i uprkos svim situacijama sa kojima se suočavamo, biti kredibilan partner. Ono što nas posebno raduje jeste njihova zainteresovanost da već od proljeća naredne godine bude redovna jednosedmična linija na relaciji Budimpešta – Bar“, kazao je Bertanjoli.

Ove posjete su, kako je dodao, došle u samom finišu turističke sezone, za koju u ŽPCG mogu reći da je bila izazovna, ali opet uspješna.

„Da i brojke govore same za sebe, to možemo vidjeti u segmentima broja prevezenih putnika kao i ukupnog prihoda gdje evidentno bilježimo rast u odnosu na prethodne godine. Ono sto je naš cilj u narednom periodu jeste da sredstva koja su nam odobrena kroz kreditni aranžman sa Eurofimom, kao i dio prihoda koji smo ostvarili kroz poslovanje, uložimo u remont postojećih i kupovinu polovnih voznih sredstava, a sve sa ciljem da što bolje dočekamo kako zimsku tako i sljedeću ljetnju sezonu“, zaključio je Bertanjoli.

