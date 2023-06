Radović: IRF spreman da dodatno podrži crnogorske opštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) spreman je da dodatno i snažnije podrži crnogorske opštine, poručila je izvršna direktorica Fonda Irena Radović na sastanku sa generalnom sekretarkom Zajednice opština Mišelom Manojlović.

Kako je saopšteno iz IRF, na sastanku su razmatrani i modaliteti saradnje, odnosno kako Fond može finansijski da podrži potencijalne projekte opština, važnih za razvoj i napredak cjelokupnog crnogorskog društva.

Radović je predočila predstavnicima opština šta su sve dostupni izvori finansiranja po osnovu aranžmana sa međunarodnim finansijskim partnerima, Evropskom Investicionom Bankom, Francuskom razvojnom agencijom i Razvojnom bankom Savjeta Evrope.

Kako se dodaje, sredstva su namijenjena za različite vrste projekata, čija će realizacija uticati na bolji i kvalitetniji život građana, kao i na efikasnost i poboljšanje svih oblika javnih usluga na lokalnom nivou.

Navodi se da je Radović kao veliku šansu, predstavila kreditnu liniju IRF-a koja ima za cilj da poboljša uslove života i rada kroz ulaganje u energetsku efikasnost, opštinsku infrastrukturu kao i digitalizaciju servisa opštinske uprave.

“Aranžman ima višestruku vrijednost jer savjesnim korišćenjem raspoloživih resursa,čuvamo prirodu naše Crne Gore a ujedno gradimo jaču ekonomiju i poboljšavamo uslove za razvoj biznisa”, navela je Radović.

Iz IRF su rekli da je ukazano i da da su krediti iz predmetne kreditne linije usmjereni za ulaganje u: projekte putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, elektroenergetski sistem, kanalizaciju, komunalne usluge, željeznicu, javna prevozna sredstva, skladišta od posebnog značaja, infrastrukture priobalja, informatičke tehnologije za unaprjeđenje usluga.

“Takođe, kreditna sredstva se mogu koristiti i za ulaganja u manje infrastrukturne projekte kojima se valorizuju ekonomski potencijali (biznis zone, zone primarne proizvodnje i sl.)”, dodaje se u saopštenju.

Radović je predstavnicima opština ukazala u da korisnici kredita po tom osnovu mogu biti opštine, glavni grad, prijestonica, preduzeća čiji je osnivač (većinski vlasnik) država ili jedinica lokalne samouprave, kao i javna preduzeća.

Kako se navodi, Manojlović je izrazila zadovoljstvo povodom inicijative IRF-a za razmatranje modaliteta saradnje sa Zajednicom opština, kao i mogućnošću da crnogorske opštine mogu imati taj Fond za finansijskog partnera po najpovoljnim uslovima koje upravo ova insitucija nudi.

Ona je ukazala i na značajne inicijative koje se već realizuju sa opštinama u dijelu podrške digitalizaciji opštinskih servisa i unapređenju kapciteta za pisanje projekata i apliciranje za dostupne fondove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS