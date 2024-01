Poslodavci učili o socijalnom preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je trening izgradnje kapaciteta za poslodavce kod kojih će biti zaposleno deset mladih ljudi, koji su prethodno prošli obuku u oblasti komunikacionih vještina, upravljanja projektnim ciklusom i socijalnog preduzetništva.

Program je dio projekta YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji CGO sprovodi uz podršku Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija, sa ciljem da unaprijedi konkurentnost mladih na tržištu rada i poboljša njihovu zaposlenost.

“Kako bi kapaciteti poslodavaca bili analizirani, a posebno za mogućnosti mentorisanja mladih, održan je i poseban program za poslodavce na kojem je učestvovalo 20 njihovih predstavnika. Oni su, sa stručnim konsultantkinjama, analizirali svoje kapacitete i identifikovali načine unapređenja kompetitivnosti i održivosti sa fokusom na socijalno preduzetništvo“, saopšteno je iz CGO-a.

Dodatno, dobili su određena znanja i vještine i u oblasti poslovanja u javnom interesu i radu sa ranjivim grupama.

Planirano je da kod tih poslodavaca bude zaposlena po jedna mlada osoba, na period od šest mjeseci, tokom kojih će od poslodavaca biti pružana mentorska, a od CGO-a tehnička podrška.

Konsultantkinja za tržište rada i jedna od trenerica, Lidija Brnović, rekla je da je razvijanje kapaciteta socijalnih preduzeća i organizacija sa socijalnom dimenzijom poslovanja važno, zato što doprinosi održivom ekonomskom rastu i smanjenju socijalnih nejednakosti i siromaštva u zemlji.

„U tom procesu, ključnu ulogu mogu imati mladi, jer svojim inovativnim idejama i pristupu modernim tehnologijama mogu unaprijediti postojeće poslovne modele. Istovremeno, jača se socijalni kapital zemlje, jer mladi ljudi lakše prepoznaju probleme u zajednici, ali i traže adekvatna, socijalna i ekonomski efikasna rješenja”, dodala je Brnović.

Direktorica preduzeća Arhimed i jedna od trenerica, Dejana Ponoš, saopštila je da je društveno odgovorno poslovanje odgovornost preduzeća za uticaj koji ima na društvo.

„To ne treba biti pitanje izbora, nego način sveukupnog poslovanja – to je neminovnost, ako želite živjeti i raditi. Preduzeća se sastoje od ljudi i jedino što preduzeća trebaju raditi da bi bila društveno odgovorna jeste da se ponašaju onako kako se menadžeri i zaposleni ponašaju doma, u odnosima sa svojim porodicama i bliskim ljudima“, smatra Ponoš.

Prema njenim riječima, u privatnom životu vodimo računa o svom okruženju, pa je logično da isto radimo i u poslovnom životu, da budemo odgovorni, transparentni, da poštujemo tuđe mogućnosti i potrebe, da omogućimo svima pravo na rad i učešće na tržištu rada.

Izvršna direktorica socijalnog preduzeća Kreativa Lab iz Podgorice i jedna od učesnica treninga, Lepa Žunjić, kazala je da cilj socijalnog preduzetništva, iako i dalje kao takvo nije pravno prepoznato u crnogorskom zakonodavstvu, jeste da se određeni biznisi razvijaju kroz razvoj različitih kapaciteta, prije svega ljudskih.

„U tom dijelu, zapošljavanje mladih u okviru ovakvog preduzeća omogućava im edukacije i razvoj različitih vještina, ne samo kroz prizmu biznisa, već poslovanje po principima koji vode račune o ljudima i njihovim kapacitetima i znanjima”, navela je Žunjić.

Izvršni direktor Centra za afirmaciju RE populacije – CAREP iz Nikšića i jedan od učesnika treninga, Nardi Ahmetović, saopštio je da je važno da nevladine organizacije preuzmu ulogu socijalnih preduzeća, zbog njihove orijentacije ka društvenom uticaju i rješavanju problema u zajednici.

„Mladi bi morali biti svjesni ove važnosti kako bi podržali, učestvovali i doprinijeli ovom pozitivnom trendu. Međutim, trenutno mladi nijesu dovoljno upoznati s pojmom i značajem socijalnog preduzetništva, što ukazuje na potrebu za jačanjem njihove svijesti i uključivanjem u ovu društveno odgovornu praksu“, zaključio je Ahmetović.

