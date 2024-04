Cijene nafte porasle blizu 92 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima blizu 92 USD, zbog strahova da bi najavljeni iranski odgovor na napad u Siriji mogao proširiti sukob na cijeli Bliski istok i ugroziti snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 2,19 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 91,93 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 2,42 USD višoj cijeni od 87,44 USD, prenosi Hina.

Nervozu na tržištima izazvala je najava Teherana da će odgovoriti na izraelski napad na iranski konzulat u glavnom gradu Sirije, Damasku, početkom mjeseca, u kojem je poginulo nekoliko visokih vojnih zvaničnika i diplomata.

SAD očekuje da će Iran napasti Izrael, ali napad neće biti dovoljno opsežan da u rat uvuče i Vašington, prema rječima neimenovanog američkog zvaničnika.

Teheran je, prema riječima neimenovanih iranskih zvaničnika, najavio odgovor koji ne bi trebalo da izazove eskalaciju.

“Ako situacija na Biskom istoku ne eskalira, cijene nafte trebalo bi da se stabilizuju”, smatraju analitičari ING-a.

Bliski istok potisnuo je u drugi plan ubrzani rast potrošačkih cijena u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji je podstakao nagađanja da bi centralna banka mogla odložiti snižavanje kamatnih stopa do jeseni, što bi zakočilo ekonomski rast i potražnju za energentima.

Ulagači su u petak zanemarili i procjenu Međunarodne agencije za energiju (IEA), koja, između ostalog, predstavlja vodeće potrošače, da bi potražnja za naftom u ovoj godini trebalo da poraste za 1,2 miliona barela dnevno, nešto slabije nego što su do sada očekivali, prema izvještaju objavljenom u četvrtak.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) procijenila je u četvrtak da bi trebalo da poraste za 2,2 miliona barela dnevno.

“Tržište se za sada uglavnom priklanja OPEC-ovoj procjeni”, rekao je Ole Hansen iz Saxo Banka.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 24 centa, na 90,62 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS