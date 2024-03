Prioritet snažnija ekonomija i održivi razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snažnija, diversifikovana ekonomija i prioritetne reforme za održiv razvoj podržane investicionim projektima, u fokusu su Vlade za naredni period, ocijenjeno je na sastanku ministra finansija Novice Vukovića i direktorice Svjetske banke (SB) za Zapadni Balkan, Xiaoqing Yu.

Yu je čestitala Ministarstvu finansija na uspješnoj emisiji državnih obveznica, što je, kako je ocijenila, veoma važno za Crnu Goru.

Vuković je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju SB pruža Crnoj Gori, dodajući da ta finansijska institucija predstavlja jednog od strateških partnera Vlade u ostvarivanju prioritetnih ciljeva i realizaciji krupnih projektata, sa kojim je planirano i širenje partnerskog okvira.

Na sastanku je bilo riječi i o zajedničkom strateškom dokumentu – Partnerskom okviru za Crnu Goru za period od ove do 2028. godine, koji sadrži ključne oblasti u kojima će SB usmjeriti pomoć za navedeni period.

Ocijenjeno je da je potrebno podstaći trgovinsku razmjenu kroz takozvane zeleni koridore identifikovane u vrijeme pandemije koronavirusa, te pojednostaviti carinSke procedure kako bi se pospješila međunarodna trgovina i podstakle investicija.

„Takođe je napravljen osvrt na dosadašnje programe na kojima SB radi u Crnoj Gori, uz poseban akcenat na reformu poreske uprave, odnosno program Reforma poreske administracije (RARP), koji je ocijenjen kao zahtijevan, ali veoma značajan“, navodi se u saopštenju.

Čelnici SB pohvalili su Vukovićevu agilnost u toj oblasti, izrazivši očekivanje da će program koji je započet prije osam godina, biti završen do septembra naredne godine.

Vuković je naglasio da će Vlada učiniti sve da se program uspješno okonča u predviđenom roku.

Yu iskazala je snažnu podršku Crnoj Gori i za ulazak u Jedinstveno tržište za plaćanje u eurima – SEPA sistem, ocijenivši da je i tu zabilježen značajan progres.

Na sastanku je zaključeno da je u narednom periodu saradnju potrebno usmjeriti ka projektima koji se tiču klimatskih promjena, upravljanja vodama i otpadomom, kao i ukupne energetske efikasnosti.

