Prijestonica dobila pozitivno mišljenje za izgradnju hotela Lokanda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za investicije Crne Gore dostavila je Prijestonici Cetinje pozitivno mišljenje za projekat javno-privatnog partnerstva koji se odnose na izgradnju odnosno obnovu zaštićenog kulturnog dobra – hotela Lokanda.

Time je Prijestonica postala prva lokalna samouprava u Crnoj Gori koja realizuje projekat po modelu javno-privatnog partnerstva.

U obrazloženju Agencije se, pored ostalog, navodi da je projekat javno-privatnog partnerstva predložen u skladu državnim i lokalnim ciljevima te da je predlog projekta pripremljen u skladu da članom 2 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i u skladu sa Pravilnikom o obrascu analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva.

Prijestonica Cetinje već dvije godine intenzivno radi na pripremi ovog važnog kapitalnog projekta koji se odnosi na izgradnju odnosno obnovu hotela Lokanda sa parternim uređenjem Trga umjetnika (Studentski trg) i izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže.

Završena je izrada Analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva i nacrt ugovora o JPP, a shodno Strateškom planu razvoja Prijestonice Cetinje i Programu razvoja Prijestonice Cetinje za ovu godinu planiran je početak realizacije projekta izgradnje odnosno obnove hotela Lokanda sa parternim uređenjem Trga umjetnika (Studentski trg) i izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže.

Takođe u budžetu Crne Gore za ovu godinu planirana su sredstva za početak realizacije ovog projekta.

Uporedo sa tim radi se na pripremi tenderske dokumentacije i očekuje se da će najkasnije do maja biti objavljena javna nabavka – otvoreni tenderski postupak za odabir privatnog partnera i dodjelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

