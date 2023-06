Prihod od trajektne linije 805 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je od trajektne linije Kamenari – Lepetane zaključno sa 15. junom prihodovala nevjerovatnih 805 hiljada EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Za samo 40 dana dostigla se suma koja je četiri puta veća od onoga što je država do sada profitirala na godišnjem nivou”, napisao je Abazović na svom Facebook profilu.

On je kazao da dok se cifra odvojena za kupovinu prvog trajekta “Trideseti avgust” uveliko premašila, drugi trajekt u vlasništvu države Crne Gore krenuo je prema našim teritorijalnim vodama.

“Pogledajte snimak kako Ruka pravde pod crnogorskom zastavom prolazi kroz čuveni Korintski kanal i nastavlja put dalje prema Boki Kotorskoj”, napisao je Abazović.

On je zahvalio kolegama iz Morskog dobra na uspostavljanju naše flote.

“Ponosan sam što će država imati svoje brodove koji će biti na čast svim pomorcima i građanima Boke i Crne Gore”, dodao je Abazović.

