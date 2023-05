Prihod od prevoza trajektom 16,7 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u petak, kada je počela naplata prevoza trajektnom linijom Kamenari-Lepetani, prihodovala 16,7 hiljada EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je na Twitteru napisao da je preduzeće Morsko dobro naplatilo 15,22 hiljade EUR u gotovini i 1,48 hiljada EUR putem kartica.

“Nema čekanja, nema gužvi na pristaništu, niti bilo kakvog zastoja. Hvala svima koji uprkos brojnim pritiscima, orkestriranim napadima i zlonamjernim pojedincima naspram sebe, rade isključivo u interesu građana i države”, napisao je Abazović.

On je zahvalio predstavnicima Morskog dobra, Mladenu Mikijelju i Blažu Rađenoviću, i cijelom kolektivu tog preduzeća, ali i kompaniji YuBriv, koja je ustupila trajekt Vasilije i bez naknade pomogla održavanje linije.

“Ruka pravde ne staje! Crna Gora na pravom putu”, zaključio je Abazović.

