Predstavnici EPCG posjetili solarnu elektranu Townsite Solar u Nevadi

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Elektroprivrede (EPCG) je u okviru studijske posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) obišla solarnu elektranu Townsite Solar + Storage u Bolder Sitiju u Nevadi.

Višednevnu posjetu SAD-u predvode predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović i izvršni direktor, Nikola Rovčanin.

„Elektranu snage 232 megavata (MW), koja u svom sastavu posjeduje i baterijsko postrojenje kapaciteta 90 megavat sati (MWh) i jednoosne tracking sisteme proizvođača Nextracker, izgradili su Arevon, vodeća kompanija za obnovljivu energiju u Sjevernoj Americi i Rosendin, najveći ugovarač električne energije u vlasništvu zaposlenih i jedna od najbrže rastućih grupa za obnovljivu energiju u SAD-u“, navodi se u saopštenju.

Novo postrojenje Townsite Solar + Storage, izgrađeno na 20 milja južno od Las Vegasa, ima inovativni solarni sistem i Tesla sistem baterija za skladištenje energije (BESS).

„Godišnje će proizvoditi više od 500 hiljada MWh obnovljive energije, dovoljno da se u tom periodu napaja 60 hiljada domaćinstva i izbjegne emisija 400 hiljada tona ugljen-dioksida“, objasnili su iz EPCG.

Townsite Solar + Storage prostire se na površini od 1,05 hiljada hektara. Uključuje 528,08 hiljada fotonaponska (PV) modula. Raspolaže i sa skladištem energije kapaciteta 90 MWh koje koristi Tesla Megapack.

Delegacija EPCG je tokom studijske posjete, koja se završava u ponedjeljak, obavila razgovore sa predstavnicima više renomiranih američkih i međunarodnih kompanija iz oblasti obnovljivih izvora energije zainteresovanih za ulaganja u energetski sektor regiona jugozapadne Evrope.

Takođe, delegacija je obišla i jedan od najvećih sajmova u oblasti OIE u svijetu i solarna elektrana u Nevadi.

Posjeta je organizovana na poziv partnerske kompanije UGTR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS