Pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja ostvariće 5,64 hiljade korisnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za ovu godinu ostvariće 5,64 hiljade korisnika, saopštili su iz Fonda za obeštećenje.

Oni su apelovali na korisnike koji imaju nekompletiranu dokumentaciju, a kojih je 1,12 hiljada, da je dostave prije 15. jula, kako bi im novac bio uplaćen.

Direktor Fonda za obeštećenje, Elmir Kurtagić, kazao je na konferenciji za novinare da država prvi put od osnivanja te institucije, odnosno od 2004. godine, izdvaja preko deset miliona EUR za obeštećenje bivših vlasnika za oduzeta imovinska prava u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine.

On je podsjetio da je Vlada donijela uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za ovu godinu, na osnovu koje će Fond vršiti isplatu godišnjih rata po konačnim rješenjima dostavljenim do 31. decembra prošle godine, prenosi PR Centar.

Kurtagić je ocijenio da je usvajanje te uredbe ispravljanje istorijske nepravde prema korisnicima obeštećenja, kao i da će isplata godišnjih rata, shodno planiranom budžetu, biti značajno uvećana i omogućiće smanjenje duga prema bivšim vlasnicima u iznosu od 10,05 miliona EUR, ako se plan isplate realizuje u cjelosti.

„Navedenim planom isplate i realizacijom budžeta za ovu godinu, Fond bi procenat isplate i realizacije obaveza prema bivšim vlasnicima sa dosadašnjih tri odsto od preostalog duga po godini, koliko je iznosila godišnja rata u prethodnim godinama, povećao na 15 odsto od preostalog iznosa, što će značajno umanjiti ukupan dug i omogućiti korisnicima prava na obeštećenje, ako se sa navedenom dinamikom nastavi u narednim godinama, mnogo bržu naplatu utvrdenog obeštećenja od očekivane“, naveo je Kurtagić.

On je objasnio da će biti isplaćena i sva rješenja čija vrijednost iznosi do deset hiljada EUR.

„Pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za ovu godinu će ostvariti ukupno 5,64 hiljade korisnika koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju sa podacima za uplatu, kao i ostavinska rješenja. Trenutno imamo 1,12 hiljada korisnika sa nekompletiranom dokumentacijom, odnosno sa nedostavljenim žiro računima i ostavinskim rješenjima“, kazao je Kurtagić.

On je pozvao sve korisnike prava na obeštećenje, koji još nijesu dostavili neophodne podatke za uplatu, da blagovremeno, prije 15. jula, dostave svu potrebnu dokumentaciju kako bi im predvidena novčana sredstva bila uplaćena.

Kurtagić je podsjetio da je pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za prethodnu godinu ostvarilo ukupno 4,05 hiljada korisnika prava na obeštećenje.

Od početka primjene Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Fondu je do 31. maja ove godine od komisija za povraćaj i obeštećenje dostavljeno ukupno 1,71 hiljada konačnih rješenja, čija vrijednost iznosi 242,25 miliona EUR.

“Ukupan iznos za koji možemo trajno umanjiti obavezu Fonda prema bivšim vlasnicima je 159,33 miliona EUR”, rekao je Kurtagić.

Prema njegovim riječima, po konačnim rješenjima, od početka primjene zakona od 2004. godine, bivšim vlasnicima je ukupno u novcu isplaćeno 45,65 miliona EUR.

„Pored isplate obeštećenja u novčanim sredstvima, bivši vlasnik može ostvariti pravo na obeštećenje i u obveznicama, koje može prodati na berzi, a sa njima može platiti poreske obaveze prema državi Crnoj Gori. Ukupan dug prema bivšim vlasnicima po konačnim rješenjima koja su dostavljena Fondu za obeštećenje do 31. maja ove godine iznosi 82,92 miliona EUR”, precizirao je Kurtagić.

Kada je u pitanju način finansiranja i obezbjeđenja sredstava za isplatu, država obezbjeđuje sredstva za obeštećenje bivših vlasnika, dok su izvori sredstava Fonda zakonski definisani.

„Fond je u prethodnoj godini ostvario prihod od 1,83 miliona EUR. Najveći dio tog prihoda je ostvaren po osnovu uplate lokalnih samouprava od prodaje državne imovine“, kazao je Kurtagić.

On je objasnio da, kao stranka u postupku, Fond aktivno učestvuje u upravnom postupku pred regionalnim komisijama, komisijom za žalbe, kao i u upravnom sporu pred Upravnim sudom.

„U navedenim postupcima, Fond je uz pomoć angažovanih vještaka, kompjuterskog sistema provjere dostavljenih nalaza i redovnim učešćem na raspravama koje se vode pred regionalnim komisijama u saradnji sa kancelarijama Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, uspio da u svim postupcima obezbijedi zakonit i metodološki ispravan obračun obeštećenja i naknade bivšim vlasnicima“, kazao je Kurtagić.

On je istakao da se rokovi u kojima se očekuje konačno utvrđivanje visine obeštećenja i završetak postupka ne mogu precizirati, zbog složenosti i velikog obima pravne grade koju prvostepene i drugostepene komisije treba da obrade.

„Fond za obeštećenje u ovom dijelu daje svoj puni doprinos kako bi se postupak utvrđvanja prava na obeštećenje sproveo pravilno i u skladu sa zakonom i kako bi se svim podnosiocima zahtjeva za povraćaj i obeštećenje omogućilo da učestvuju i ostvare svoja prava“, zaključio je Kurtagić.

