Pozvali zainteresovane da se prijave na obuku za razvoj biznis ideja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) pozvala je zainteresovane kandidate da se do 25. decembra da se prijave za učešće u tromjesečnoj obuci za razvoj biznis ideja u okviru projekta Vještine za održivo zapošljavanje u prekograničnom regionu Crne Gore i Kosovo.

Iz PKCG su saopštili da projekat Vještine za održivo zapošljavanje u prekograničnom regionu Crne Gore i Kosova – Bez granica! (NO BORDERS), koji podržava EU, pruža jedinstvenu priliku za obuku i podršku nezaposlenima u pograničnom području.

Oni su objasnili da bi projekat, koji PKCG sprovodi u partnerstvu sa Privrednom komorom Kosova, NVO ETRI i Regionalnim biznis centrom Berane, trebalo da doprinese podizanju nivoa zapošljivosti mladih od 15 do 30 godina i žena. Taj projekat, koji kofinansira EU, realizuje se u okviru Programa prekogranične saradnje Interreg-IPA Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

„PKCG, u okviru projekta, raspisuje produženi javni poziv za nezaposlene od 18 do 30 godina i žene iz opština Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Petnjica, Mojkovac, Plav i Rožaje. Cilj je da se odabere 15 kandidata koji će učestvovati u plaćenoj tromjesečnoj obuci za razvoj biznis ideja, sa fokusom na pokretanje sopstvenog biznisa“, navedeno je u saopštenju.

Obuka, koja će trajati od 15. januara do 15. aprila, sprovodiće se u prostorijama Regionalnog biznis centra Berane, a obuhvatiće pet uvodnih dvodnevnih radionica o pravnim pitanjima, registraciji biznisa, finansijskom menadžmentu, strateškom planiranju, poslovnim modelima, marketingu i prodaji, kao i digitalnom marketingu.

Nakon uvodnih radionica, kandidati će imati 75 sati individualnog rada sa mentorima putem online sesija.

Iz PKCG su objasnili da će najbolje biznis ideje dobiti finansijsku podršku, sa nagradama od dvije hiljade EUR za prvo mjesto, hiljadu za drugo i 500 EUR za treće mjesto. Dobitnici će investirati nagrade u svoje biznise uz obavezu da dostave dokaz o investiciji projektnim partnerima.

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara koji se nalazi na sajtu PKCG. Pored formulara, potrebno je da dostave potvrdu/dokaz iz Biroa rada o nezaposlenosti i kratak opis biznis ideje.

Rok za prijavu je 25. decembar.

Odabir kandidata obaviće PKCG i Regionalni biznis centar Berane uz podršku konsultantske agencije. Kandidati moraju biti nezaposleni koji pripadaju kategoriji mladih od 18 do 30 godina ili žene, nastanjeni u opštinama gdje će se sprovoditi program.

Kandidati dodatne informacije mogu dobiti upitom na mejl [email protected].

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS