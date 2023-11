Poziv poslodavcima za učešće na četvrtom Sajmu praksi i stipendija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore (UCG) pozvala je zainteresovane poslodavce da se do 20. novembra prijave za učešće na četvrtom Sajmu praksi i stipendija.

Cilj sajma, koji će biti organizovan za studente završnih godina studija u periodu od 4. do 8. decembra, je povezivanje studenata sa poslodavcima u domenu njihovih budućih profesija i struka.

“Sajam je prilika da se studenti fakulteta Univerziteta Crne Gore, kroz direktne ili online intervjue u trajanju od 15 do 20 minuta, predstave poslodavcima i upoznaju sa njihovom ponudom, koja može biti u vidu pružanja praktičnog iskustva ili stipendija”, navodi se u saopštenju UCG.

Sajam je takođe i prilika da u direktnoj komunikaciji, studenti saznaju više o načinu poslovanja različitih kompanija u Crnoj Gori.

“Zainteresovani poslodavci putem ovakvih događaja imaju direktan pristup raznovrsnoj bazi studenata, imaju priliku da upoznaju veliki broj potencijalnih kandidata iz različitih akademskih oblasti, kao i da doprinesu vidljivosti njihovog brenda i angažmana u zajednici, čime mogu da poboljšaju ugled organizacije i društvenu odgovornost”, objasnili su iz UCG.

Sajam praksi i stipendija je događaj koji Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje uspješno realizuje već četvrtu godinu zaredom, što govori u prilog održivosti i potrebi za istim, koji je svake godine do sada prepoznat kao značajan i izuzetno posjećen.

Na ovom sajmu, imajući u vidu interesovanje poslodavaca, očekuje se učešće 70 do 100 kompanija i institucija.

Zainteresovani poslodavci mogu se prijaviti za učešće na mejl [email protected].

U prijavi je potrebno da navedu pozicije koje su u ponudi za praksu ili stipendiju, u skladu sa oblašću poslovanja kompanije.

Poslodavci koji prihvate učešće na sajmu neće imati nikakvih novčanih i drugih sličnih obaveza, osim intervjuisanja svih prijavljenih kandidata za praksu u njihovoj kompaniji.

“Ako ste kompanija koja želi da pruži šansu mladim ljudima da steknu praktične vještine u sferi njihovog obrazovanja, pozivamo vas da uzmete učešće na ovom projektu”, poručili su iz UCG.

