Potpisan Protokol o saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija potpisalo je Protokol o saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita, u funkciji stečajnog upravnika nad Jugobankom Beograd u stečaju kojim se regulišu odnosi u vezi sa dugovanjem Instituta “Simo Milošević” prema toj banci i pokretanje postupka izvršenja.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da se Protokol temelji na namjeri da se dugogodišnji spor riješi mirnim putem, uzimajući u obzir interese i ekonomske mogućnosti uključenih strana, uz puno razumijevanje šireg socijalnog i ekonomskog konteksta, a sve sa ciljem očuvanja sudskih postupaka, odnosno izmirenja međusobnih prava i obaveza, kao i definisanja načina i rokova za njihovo izvršenje.

“Budući da se radi o višedecenijskom sporu, Ministarstvo finansija preduzelo je sve neophodne aktivnosti da se isti riješi u najkraćem roku i da se spriječi mogućnost uvođenja stečaja u Institut. Stoga je potpisanim Protokolom predloženo da se dug Instituta “Simo Milošević” prema Jugobanci, utvrđen pravosnažnom sudskom presudom, umanji za iznos koji Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje”, navodi se u saopštenju.

Takođe je definisano da Jugobanka u stečaju izvrši umanjenje iznosa potraživanja od Instituta za deset odsto. Protokol predviđa i da se posebnim sporazumom, koji će biti potpisan do 30. septembra, dodatno preciziraju svi elementi koji su predmet Protokola.

“Potpisivanju Protokola prethodilo je niz analiza složene situacije u kojoj se nalazi nekadašnji gigant u oblasti zdravstvenog turizma, kao i avgustovski razgovor ministra finansija Aleksandar Damjanovića i ministra finansija Srbije, Siniše Malog, tokom kojeg je dogovoreno da dvije vlade, u najkraćem roku, usaglase dinamiku i definišu trajni model rješavanja ovog pitanja”, navodi se u saopštenju.

Odgovornim sagledavanjem kompleksne situacije Instituta, čije je poslovanje urušeno dugogodišnjom politizacijom i neadekvatnim upravljanjem, kao i brzim djelovanjem u okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo finansija, još jednom je potvrdilo da je spremno da rješava zatečene višedecenijske probleme.

“U otvorenom i partnerskom duhu, na institucionalnom ali i međudržavnom nivou, moguće je postići optimalno i održivo rješenje, ukoliko postoji puna spremnost i posvećenost svih uključenih strana”, zaključuje se u saopštenju.

