Potencijal organske proizvodnje nije do kraja iskorišćen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potencijal Crne Gore u sektoru organske poljoprivrede još nije do kraja iskorišćen, iako je razvoj te oblasti postao intenzivniji nakon donošenja prvog Zakona o organskoj proizvodnji prije 20 godina, a registar danas broji 516 proizvođača.

Prema riječima direktorice i rukovoditeljke kvaliteta u Monteorganici, Ivane Vojvodić, preduzeću za kontrolu i izdavanje sertifikata u organskoj poljoprivredi, tokom ove dvije decenije preduzimali su različite aktivnosti kako bi se prevazišla limitirana proizvodnja malih farmi, kao i nedostatak tradicije, znanja i resursa koji su ograničavali brži razvoj organske poljoprivrede u Crnoj Gori, piše Pobjeda.

„Radilo se na promociji održivosti organske poljoprivrede, pružanja podrške u jačanju proizvodnje, istraživanja, obrazovanja, savjetodavnih usluga, tržišta, marketinga i svijesti javnosti o organskoj proizvodnji, koja je važna za ekonomski razvoj Crne Gore“, rekla je Vojvodić.

Monteorganika je osnovana 2005. godine, a od tada je u Crnoj Gori realizovano više projekata međunarodne podrške, osnovano je Nacionalno udruženje organskih proizvođača, 2013. godine je usvojen novi zakon, a nakon toga i pravilnici o uslovima za proizvodnju, preradu, pakovanje i skladištenje proizvoda, uspostavljen je registar proizvođača, a prošle godine urađen je i nacrt novog zakona radi usklađivanja sa EU regulativom.

Danska Vlada je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Biotehničkim fakultetom od 2009. do 2013. godine realizovala projekat vrijedan dva miliona EUR, kojim je, kako je kazala Vojvodić, ojačana sektorska infrastruktura, što je bio osnov za dalji razvoj.

„U okviru tog projekata organizovane su obuke za proizvođače, savjetodavce i kontrolore sertifikacionog tijela. Biotehnički fakultet uveo je predmet organska proizvodnja za studente poljoprivrede. Proizvođači su, takođe, imali priliku da dobiju bespovratna sredstva za ulaganja u organsku proizvodnju. Kao rezultat, danas u registru Monteorganica ima 516 organskih proizvođača, a 2013. godine, kada je okončan projekat, bilo ih je 160“, saopštila je Vojvodić.

Ona je dodala da su 2013. godine izdata 22 sertifikata, od čega 20 za organski status i dva za prelazni period, dok je u 2022. godini izdato 185 sertifikata, od čega 170 za organski status, 11 za prelazni period i četiri i za organski i prelazni period.

Prema riječima Vojvodić, među organskim proizvodima dominiraju proizvodi biljne proizvodnje – voćarstva, ratarske proizvodnje i pčelarstva. Od prerađenih proizvoda zastupljeni su sokovi, maslinovo ulje, razne vrste brašna i čajevi. Ipak, manje su zastupljeni prerađeni mliječni proizvodi, meso i konzumna jaja.

Vojvodić je objasnila da je Monteorganika jedino sertifikaciono tijelo registrovano u Crnoj Gori u oblasti organske poljoprivrede i prvo akreditovano za ocjenu usaglašenosti u bilo kojoj oblasti sertifikacije u Crnoj Gori. Monteorganica je jedno od rijetkih sertifikacionih tijela na Balkanu koje nije nastalo uz podršku međunarodnih projekata, već je razvijeno iz domaćih resursa.

„Kontrola u oblasti organske proizvodnje podrazumijeva minimum jednu obaveznu terensku kontrolu godišnje kod svakog proizvođača koji je u postupku sertifikacije, a izvode se i vanredne kontrole, nenajavljene i uzorkovanja u različitim fazama organske proizvodnje“, rekla je Vojvodić.

Ona je dodala da se kontrolama provjerava usaglašenost organske proizvodnje sa zadatim kriterijumima iz zakona i podzakonskih akata, koji regulišu tu oblast. Kao dokaz usaglašenosti proizvodnje Monteorganica izdaje organskim proizvođačima potvrdu, odnosno sertifikat.

„Bitno je istaći da Monteorganica ne smije obavljati savjetodavne usluge u oblasti organske proizvodnje, odnosno oblasti koju kontroliše, jer bi se time narušila nepristrasnost postupka kontrole i sertifikacije“, objasnila je Vojvodić.

Oa smatra da su mlađi crnogorski proizvođači dovoljno edukovani o ovoj proizvodnji, ali i korišćenju sredstava iz evropskih fondova, dok sa starijima nije takav slučaj.

„Starija populacija ima problema sa ispunjavanjem uslova koje propisuju zakon i podzakonski akti, kao i interne procedure Monteorganice. Kontinuirana edukacija proizvođača je neophodna, a posebno nakon izmjena regulative, imajući u vidu da je izrada novog Zakona o organskoj proizvodnji u završnoj fazi“, rekla je Vojvodić.

Ona smatra da potencijali Crne Gore i dalje nijesu iskorišćeni, te da postoji značajan prostor za dodatno unapređenje organske poljoprivrede.

„Jedan od mehanizama prodaje organske hrane razvija se posljednjih godina kroz direktnu prodaju na farmi. Taj segment tržišta još nije u značajnoj mjeri razvijen, a kao dio direktne prodaje se podrazumijeva i prodaja kroz pružanje usluga ruralnog turizma. Potrebno je podrškom osnažiti preradu organskih proizvoda na manjim gazdinstvima. Sektor organske proizvodnje treba jačati u smislu obezbjeđenja kontinuiranog snabdijevanja domaćeg tržišta ostvarenjem „izvoza na domaće tržište“ kroz ljetnju i zimsku turističku sezonu, unapređenja ponude kroz agroturizam“, saopštila je Vojvodić.

Ona je dodala da bi promocija i podrška poljoprivrednicima, kao i uključivanje lokalnih zajednica i NVO u razvojni proces, trebalo da bude sljedeće poglavlje u organskoj poljoprivredi u Crnoj Gori.

