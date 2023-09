Pokušaće da dogovore nastavak akcije kako bi pomogli građanima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Vlade će se sastati sa privrednicima i Privrednom komorom (PKCG) kako bi pokušali da nastave akcije koje imaju za cilj da pomognu građanima, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Na pitanje šta će Vlada uraditi da obuzda rast cijena, Abazović je odgovorio da je Vlada sprovela akciju Stop inflaciji koja je dala rezultate, te da se mnogo subjekata priključilo akciji.

„Pokušaćemo da nastavimo sa kampanjom, a moj je apel privrednicima da i oni ponesu dio odgovornosti. Razumijem turističku sezonu i potrebu privrednika da možda napravi ekstra profit, ali sada izlazimo iz glavne sezone i moj je predlog da pokušamo da ih zamolimo da se priključe kampanji i da pomognemo crnogorskim građanima“, rekao je Abazović novinarima nakon obilaska radova na sanaciji korita rijeke Morače.

On je kazao da je Crna Gora jedna od rijetkih koja nije dizala cijenu struje, kao i da su mjere Vlade dale rezultate.

„Slobodno je formiranje cijena, ali postali smo jako skupa destinacija. Ljudi imaju kupce za svoju robu i to je nešto što treba rješavati. Moj zaključak je – imaćemo sastanak sa privrednicima i PKCG i pokušaćemo da nastavimo akcije koje su koliko toliko bile u pomoć građanima“, rekao je Abazović.

Govoreći o javnim finansijama, Abazović je kazao da je 43. Vlada obezbijedila najveće zarade koje je Crna Gora ikada imala.

“Što se tiče penzionera, mi ćemo za narednu godinu predvidjeti dodatne mjere koje bi mogle biti podstrek da se penzionerima omogući da imaju bolji materijalni status”, rekao je Abazović.

On je kazao da nema ekonomske, bez političke stabilnosti.

„Nama državni parlament u pvom trenutku ne radi. Vlada, uprkos kritikama, radi, iako je u tehničkom mandatu. Mi imamo Vladu koja radi i donosi odluke, imamo predsjednika države, ali imamo instituciju koja nam treba, a koja ne radi“, rekao je Abazović.

On je naveo da nas čeka tehnički rebalans za stvari koje su važne i budžet za narednu godinu.

„Vlada nikog nije ostavila na cjedilu. Razumijem da postoje i mediji i analitičari i oni koji žele da omalovaže neke rezulatate, ali Crna Gora je energetsku i generalno krize menadžirala na način na koji to niko nije uradio“, rekao je Abazović.

On je kazao da imamo najveći rast u regionu i prosječnu zaradu u regionu, što pokazuje kako se radi.

O ograničavanju cijena goriva, Abazović je saopštio da sada to dogovaraju.

“Kao i uvijek, naći ćemo rješenja koja su u korist građana. Nekoliko puta smo donosili odluke o ograničavanju akcize”, podsjetio je Abazović.

On je naveo da se troši toliko koliko se zarađuje.

“Navijam da zarađujemo što više, da bi imali što više novca za potrošnju. Nama ne trebaju dodatna zaduženja do kraja ove godine”, naveo je Abazović.

