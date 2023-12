Pojeftinila nafta

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima.

Barel je u Londonu pojeftinio 32 centa u odnosu na prethodno zatvaranje, na 75,71 USD, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) barelom trgovalo po 19 centi nižoj cijeni, od 71,13 USD, prenosi Hina.

Raketa lansirana iz Jemena, s područja pod kontrolom Huta, pogodila je tanker uzrokujući požar i štetu, ali bez ljudskih žrtava. To je posljednji u nizu napada koji povećavaju bezbjednosne rizike za tankere na vitalnim plovnim putevima kroz Crveno more.

“Iako je napad na norveški tanker podigao cijene nafte u ranijoj jutarnjoj trgovini, raspoloženje na tržištima je i dalje loše”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Rast globalne potražnje za naftom trebalo bi u narednoj godini da uspori, a Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i Međunarodna agencija za energiju (IEA), nijesu se složile oko volumena smanjenja. Nedavni dogovor OPEC+ koji čine OPEC i njegovi saveznici, uključujući Rusiju, o ograničenju ponude, potkopao je tržište.

OPEC i IEA će svoje procjene ažurirati ove sedmice.

Ulagači su oprezniji i uoči ključnog izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i odluke o kamatnim stopama.

U fokusu su i razgovori na klimatskom samitu COP28, gdje pregovarači čekaju novi nacrt sporazuma, nakon što su mnoge zemlje kritikovale prethodnu verziju kao preblagu, jer je izostavila “postupno ukidanje” fosilnih goriva.

Takođe će se s pažnjom pratiti novi izvještaji o američkim zalihama, a očekuje se da će pokazati pad zaliha sirove nafte za 1,5 miliona barela.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak poskupio 51 cent, na 77,98 USD.

