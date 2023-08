Podrška IRF-a mladoj poljoprivrednici iz Kolašina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mlada poljoprivrednica iz Kolašina, Božidarka Ilinčić, iskoristila je podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF) da sebi olakša život i rad na selu.

“Trenutno se bavim poljoprivredom, zemljoradnjom i stočarstvom, uz pomoć roditelja, brata i dvije sestre. Na svom gazdinstvu posjedujemo 30 ovaca, 20 Angusa i deset domaćih krava rase Buš“, kazala je Ilinčić.

Porodica Ilinčić sredinu avgusta provodi radno u kolašinskom selu Šljivovica, koje se nalazi u podnožju Bjelasice. Najstarija kćerka, dvadesettrogodišnja Božidarka, govorila je za Mediabiro o potencijalima koji krase njeno domaćinstvo.

Svjež vazduh sa okolnih proplanaka, plodno zemljište i vrijedne ruke, zasluženi su za stvaranje najukusnijih prehrambenih proizvoda.

“Domaće krave koristimo za proizvodnju sira, mlijeka i mesa. Angus rasu koristimo za preradu mesa, to je princip krava-tele. Proizvode koje proizvodimo na svome domaćinstvu plasiramo u Podgorici i Kolašinu“, saopštila je Ilinčić.

Ona je, svjesna da je dotrajaloj opremi sa imanja neophodna savremena zamjena, odlučila da u saradnji sa IRF-om olakša porodici obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Imajući sluha za novonastale potrebe i namjere mlade poljoprivrednice, IRF se kroz kreditnu podršku namijenjenu razvoju poljoprivrede još jednom pokazao kao pouzdan partner.

“Zahvaljujući kreditnoj podršci koju smo dobili od IRF-a, uspjeli smo da uzmemo mehanizaciju u vrijednosti od 75 hiljada EUR. Uzeli smo traktor, kosačicu, balirku i plastilicu. Prije nego što smo dobavili mehanizaciju, mnogo više rada i vremena nam je trebalo da obradimo svoje zemljište, a uz pomoć mehanizacije to uspijemo još mnogo brže da završimo. Zbog izuzetno povoljnih uslova kreditiranja uspjela sam da ostvarim svoje i snove svoje porodice i olakšamo sebi život i rad na selu“, navela je Ilinčić.

Kada je riječ o benefitima plodonosne saradnje, Ilinčić bez zamjerke navodi svoje iskustvo.

“Zbog izuzetno povoljnih uslova kreditiranja, uspjela sam da ostvarim svoje i snove porodice, i olakšamo sebi život i rad na selu. Saradnjom sa IRF-om smo baš zadovoljni. Našem gazdinstvu je podrška Investiciono-razvojnog fonda mnogo značila. Preporučila bih svima da pokušaju da ostvare saradnju sa IRF-om“, rekla je Ilinčić.

Dok ‘ubira” plodove zajedničkog rada, u nadi da će motivisati nekog novog, uspješnog poljoprivrednika, Ilinčić je poručila svojoj generaciji i mladima da se vrate na selo i da poljopriveda ima potencijala, i da od nje može da se lijepo živi.

