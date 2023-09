Podnijeta krivična prijava zbog nanošenja štete budžetu od skoro dva miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu barskom Osnovnom državnom tužilaštvu protiv izvršnog direktora i preduzeća Izbor Bar koja se sumnjiče za krivično djelo oštećenje povjerioca, čime je državni budžet oštećen skoro dva miliona EUR.

Naime, krivično će zbog tog krivičnog djela odgovarati V.Č. (62) koji je izvršni direktor preduzeća Izbor, kao i to preduzeće sa sjedištem u Baru.

„Sumnja se da je V.Č. ovo krivično djelo počinio tako što je od decembra 2016. do 2021. godine, u svojstvu izvršnog direktora pomenutog preduzeća, znajući da je zbog neprekidne blokade računa kod poslovnih banaka društvo postalo nesposobno za plaćanje, u namjeri da izigra povjerioce, osnovao preduzeće Izbor consalting Bar, da bi poslovanje kompanije organizovao na način suprotan propisima iz oblasti privrednog poslovanja i drugim propisima koji se tiču knjigovodstvene evidencije i poreske administracije“, navodi se u saopštenju.

Nadalje, preko poslovnih računa tog preduzeća, a ne preko žiro-računa Izbora, realizovana je naplata potraživanja i plaćanje tekućih, a ne obaveza po osnovu kojih je blokiran žiro-račun Izbora i po prioritetima kako je vršena blokada poslovnih računa Izbora.

„Time je u navedenom periodu, za Crnu Goru u svojstvu povjerioca, po osnovu nenaplaćenih poreza i doprinosa nastupila materijalna šteta u iznosu ne manjem od 1,98 miliona EUR“, dodaje se u saopštenju.

