Počinje rekonstrukcija magistralnog puta Tivat – Jaz

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović u petak će sa saradnicima prisustvovati početku radova na rekonstrukciji magistralnog puta Tivat – Jaz.

Iz Vlade je saopšteno da se radi o jednoj od najfrekventnijih i najopterećenijih saobraćajnica u Crnoj Gori.

Dužina dionice koja je predmet rekonstrukcije iznosi 16 kilometara.

Trasa budućeg bulevara prolazi preko teritorije tri opštine – Tivat, Kotor i Budva.

“Rekonstrukcija dionice podrazumjeva izgradnju moderne saobraćajnice bulevarskog tipa, koja će imati po dvije saobraćajne trake u pravcu kretanja, obostrane trotoare i razdjelni pojas, a biće izgrađen i novi cjevovod Regionalnog vodovoda u cilju poboljšanja napajanja vodom u tri opštine”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), iz čijih se kreditnih sredstava finansira projekat, za izvođenje radova je izabran kineski konzorcijum Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation i Shandong Luqiao Group, čija je ponuda iznosila 53,92 miliona EUR, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Rok za završetak radova je dvije godine od uvođenja izvođača radova u posao.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS