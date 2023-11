Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sanacijom klizišta Sokolovina biće riješen jedan od dugogodišnjih problema na toj dionici puta Mojkovac – Đurđevića Tara, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, navodeći da će radovi biti završeni do oktobra sljedeće godine.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva saopšteno je da je počela sanacija klizišta Sokolovina i da su radove obišli Radulović, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović i predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić.

“Realizacijom tog projekta biće riješen jedan od dugogodišnjih problema na toj dionici puta. Vrijednost projekta je 10,6 miliona EUR, a radovi će biti završeni do oktobra naredne godine”, rekao je Radulović.

Vuksanović je poručio da je to značajan projekat, ne samo za opštinu Mojkovac, već i za dio koji gravitira ka Đurđevića Tari i Pljevljima.

„To je jako važan put za turizam, a radi se o sanaciji nestabilne kosine i izgradnji galerije u dužini od nekih 400 metara“, kazao je Vuksanović.

Delić je poručio da je Opština Mojkovac važno saobraćajno čvorište i da su u procesu realizacije brojni projekti.

„Nadamo se da ćemo početkom godine imati i aktivnosti vezano za projekat na mostu koji je dio regionalnog puta ka Beranama, a vodi ka razvojnom projektu, skijališta Žarski u Mojkovcu, na našoj strani Bjelasice, kao i radovi na galeriji u Sokolovini koji je jako važan projekat Uprave za saobraćaj i investitora koji je preuzeo posao na samom projektu”, naveo je Delić.

Radulović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, obišao i radove izgradnje regionalnog puta Mojkovac – Lubnice, dionica Mojkovac – Vragodo, kao i radove u cilju sanacije klizišta Gojakovići na putu Mojkovac-Đurđevića Tara.

