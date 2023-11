Poboljšanje biznis ambijenta važno za održivi razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rad na poboljšanju biznis ambijenta u cilju efikasnijeg sprovođenja ekonomskih politika, važan je za održivi razvoj i tu će se posebno voditi računa o zaštiti prava zaposlenih, ocijenjeno je na sastancima premijera sa predstavnicima sindikata i privrednih udruženja.

Iz Kabineta predsjednika Vlade saopšteno je da se premijer Milojko Spajić sastao sa predstavnicima privrednih udruženja, kako bi se zajednički radilo na ispravljanju biznis barijera.

“Komunikacija sa privredom je od najveće važnosti, kako bi stvorili pravi uslovi za razvoj. Moramo investitorima ponuditi dobar biznis ambijent, kako bi ih što vše privukli. Moramo i kroz zakonska rješenja olakšati razvoj privrede. Želimo da planiranim koracima napravimo velike stvari”, kazao je Spajić.

Predstavnici Privredne komore (PKCG) ocijenili su na sastanku da je zajednički rad vrlo važan kako bi privreda na pravi način dočekala jedinstveno tržište EU. U tom smislu je, kako su kazali, neophodno brzo realizovati započete aktivnosti, ali i poštujući ekološke standarde, kroz nove investicije podstaći dalji razvoj na putu ka zelenoj ekonomiji.

Predstavnici Unije poslodavaca (UPCG) rekli su da imaju velika očekivanja od 44. Vlade, prvenstveno u rješavanju problema sa kojima se poslodavci susrijeću.

Oni smatraju da je bitno sistematski riješiti stvari, a kroz zakonska rješenja stvoriti uslove koji će svima odgovarati. Reforma obrazovanja i stvaranje kvalifikovanog kadra za oblasti u kojima ima manjak radne snage, biće u fokusu.

Na sastanku sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata (USSCG) naglašena je potreba intenziviranja dijaloga Vlade i sindikata i ocijenjeno da je potrebna veća zaštita prava zaposlenih i u interesu poslodavaca.

Predstavnici USSCG uručili su Platformu sa šest rezolucija, koja sadrži analizu i predloge za unapređenje položaja zaposlenih u različitim segmentima.

U Savezu sindikata (SSCG) smatraju da je zajednički rad u oblasti radničkih prava osnov za uspjeh.

„Ispravljanje nelogičnosti, kada su u pitanju zarade u javnom sektoru i rješavanje određenih kolektivnih ugovora, pomoći će da više strana bude zadovoljno“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je poručeno i da u Crnoj Gori postoji politička stabilnost i institucionalna funkcionalnost da se donesu strateške odluke na dugi rok, koje će značiti veću slobodu sindikalnog djelovanja, ohrabriti socijalni dijalog i mehanizme kolektivnog pregovaranja.

