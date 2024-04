Pad indeksa u SAD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, jer inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne popušta, pa će najvjerovatnije kamatne stope Fed-a ostati povišene duže nego što se očekivalo.

Dow Jones je oslabio 1,09 odsto na 38.461 bod, S&P 500 je skliznuo 0,95 odsto na 5.160 bodova, a Nasdaq indeks 0,84 odsto na 16.170 bodova, prenosi Hrportfolio.

U srijedu je objavljeno da su potrošačke cijene u SAD-u o martu porasle 0,4 odsto na mjesečnom nivou, dok je inflacija na godišnjem dostigla 3,5 odsto, što je 0,3 procentna boda više nego u februaru.

To je veći rast cijena nego što su analitičari procjenjivali, a više od očekivanja porasla je i temeljna stopa inflacije, iz koje su izuzete cijene hrane i energenata.

Podaci pokazuju da posljednjih mjeseci inflacija ne popušta i da se i dalje kreće znatno iznad ciljanog nivoa od oko dva odsto.

Zato centralna banka nema razloga da žuri sa smanjenjem kamatnih stopa.

Nakon posljednjih podataka, gotovo sasvim su splasle nade ulagača da će Fed smanjiti kamate na sjednici u junu. Malo je šansi da će proces smanjenja kamata početi u julu, pa se prvo smanjenje cijene novca sada očekuje u septembru.

Pitanje je u koliko bi navrata Fed ove godine mogao da smanji kamate. Dosad se očekivalo da će to biti u tri navrata po 0,25 procentnih bodova, ali sve je izglednije da će biti manje rezova.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,33 odsto na 7.961 bod, a frankfurtski DAX 0,11 odsto na 18.097 bodova. Pariski CAC oslabio je 0,05 odsto na 8.045 bodova.

