Pad cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, sedme zaredom, jer je zbog slabosti privrede moguć dalji pad potražnje za crnim zlatom.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice pala 3,9 odsto, na 75,84 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 3,8 odsto, na 71,22 USD.

Pad cijena sedam sedmica zaredom nije zabilježen još od 2018. Godine, prenosi SEEbiz.

U četvrtak su cijene nafte na oba tržišta pale na najniži nivo od kraja juna, no u petak su skočile više od dva odsto, ublaživši gubitke na sedmičnom nivou.

Nedavno su Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici odlučili da smanje proizvodnju u prvom tromjesečju naredne godine za otprilike 700 hiljada barela dnevno.

Međutim, to nije podržalo cijene nafte jer kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) proizvode rekordne količine barela, a kineski uvoz nafte posustaje, što znači da je ponuda obilna, kazao je Tamas Varga iz PVM-a.

A takav bi se odnos ponude i potražnje mogao nastaviti, s obzirom na to da je rast najvećih svjetskih ekonomija usporen, dok zemlje koje nijesu članice OPEC-a povećavaju proizvodnju nafte.

Stoga rast cijena u petak Varga smatra pukom korekcijom, nakon oštrog pada prethodnih dana.

Podršku cijenama trenutno pruža samo uvjerenje trgovaca da su centralne banke zapadnih zemalja završile ciklus povećanja kamata, s obzirom na to da inflacija popušta.

Međutim, ekonomije će vjerovatno stagnirati ili slabiti narednih mjeseci, a proći će još mjeseci prije nego što bi centralne banke mogle početi smanjivati kamate i tako podstaći oporavak ekonomija.

Zbog toga su cijene nafte na putu gubitaka u ovoj godini. Na londonskom tržištu cijena barela trenutno je u minusu u odnosu na početak godine oko 11,7, a na američkom tržištu oko 11,3 odsto.

