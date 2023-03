Ova godina da bude rekordna u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambicija Vlade je da ova godina bude rekorna u turizmu, što se tiče prihoda, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

“Buking i najave trenutno idu u tom pravcu. Postoje rizorti na crnogorskom primorju koji su sada punih kapaciteta i imaju prodate aranžmane do kraja oktobra”, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

On je najavio otvaranje nekih novih destinacija.

“Treba da otvaramo direktne letove, imamo i dobre najave i za to. Aerodromi moraju još malo da se prodrmaju. Mislim da sve ide kako treba što se tiče crnogorskog turizma”, naveo je Abazović.

On je ocijenio da moramo da se reklamiramo na tržištima koja znaju manje o nama, kao što je tržište Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Mislim da je SAD tržište za to idealno, jer građani SAD-a, kojih je zaista puno, su davno otkrili Hrvatsku kao destinaciju i nemaju informaciju da je Crna Gora 30 kilometara od Aerodroma Ćilipi i da je tako jednostavno doći u našu zemlju”, ocijenio je Abazović.

On je kazao da bi se otvaranjem dva ili tri velika tržišta trajno riješilo pitanje popunjenosti kapaciteta u Crnoj Gori.

“Afirmativno gledam na najavu izgradnje novih infrastrukturnih objekata”, dodao je Abazović.

