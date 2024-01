Otvorili temu ranijeg penzionisanja lučkih radnika Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik poslaničkog kluba SNP-CIVIS, Bogdan Božović razgovarao je sa predstavnicima sindikata lučkih radnika Luke Bar, sa kojima je otvorena tema oko stvaranja mogućnosti za njihovo ranije penzionisanje u odnosu na postojeće zakonsko rješenje.

“Vladimir Obradović i Nedžad Pinčić su nas upoznali sa uslovima rada lučko transportnih radnika. Naime, njihova radna mjesta pripadaju zoni opasnosti 1, u kojoj postoji velika mogućnost da postanu invalidi ili da izgube život”, naveo je Božović.

On je kazao da radnici LT-a takođe rukuju zapaljivim i eksplozivnim materijama, postoji i visok stepen koncentracije rude, bakra, olova, cinka i ostalih materija koje se veoma negativno odražavaju na njihovo zdravstveno stanje.

“Imajući to u vidu, otvorena je tema oko stvaranja mogućnosti za njihovo ranije penzionisanje u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. S obzirom na to da trenutno ima 44 radnika koji imaju ugovor za stalno, smatramo da to ne bi značajnije uticalo na rashodnu stranu budžeta. Napominju da imaju podršku aktuelnog menadžmenta”, rekao je Božović.

On je kazao da u SNP-u izražavaju zadovoljstvo što građani sve više prepoznaju SNP kao partiju koja se istinski bori za prava radnika, fokus njihovog političkog djelovanja će i u narednom periodu biti na socijalnim i ekonomskim temama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS