Otvorena redizajnirana poslovnica u Budvi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom otvorio je u Budvi redizajniranu poslovnicu, gdje sve korisnike očekuje novi multimedijalni ambijent i savremeniji način prezentovanja svih usluga.

Modernizovana poslovnica se nalazi na staroj lokaciji u Mediteranskoj 23.

Iz Telekoma su pozvali sve korisnike da posjete novi prostor tokom ove sedmice i iskoriste atraktivne povoljnosti.

„Ukoliko tokom promotivnog perioda produžite ugovor, aktivirate novi servis ili se odlučite za neki od telefona u ponudi, možete ostvariti značajne popuste na uređaj i poklon – 100 GB interneta tokom naredna tri mjeseca“, naveli su iz kompanije.

Za nove korisnike rezervisan je značajan popust na najpopularniju postpejd tarifu Non-stop Unlimited, koja je sada posjetiocima u Budvi dostupna za 15,9 EUR mjesečno.

„Svi korisnici koji produže, ili potpišu novi ugovor za neki od MagentaTV paketa, dobijaju otključane sve TV kanale tokom narednih 12 mjeseci“, kazali su iz Telekoma.

Rukovoditeljka direktne prodaje u Crnogorskom Telekomu, Jesenka Mihailović, kazala je na otvaranju poslovnice da su u kompaniji svjesni da je dobra ponuda samo dobar početak i da je jako važno da korisnici lako saznaju sve što im je potrebno, kao i da se u poslovnicama osjećaju prijatno.

„Želimo da kreiramo moderan ambijent za prezentaciju proizvoda i usluga, prateći pri tome standarde Deutsche Telekom grupe kojoj pripadamo. Posjetioce budvanske poslovnice od danas očekuju prijatan ambijent, funkcionalno organizovan prostor, multimedijalni sadržaji i predusretljvi zaposleni Telekoma, spremni da odgovore na sve zahtjeve korisnika, kao i specijalne povoljnosti. Naravno, i ubuduće“, rekla je Mihailović.

Ona je navela da se stalno mijenjaju i razvijaju, trudeći se pritom da zadovolje, ali i prevaziđu, očekivanja korisnika.

„Upravo je to naša specifičnost“, zaključila je Mihailović.

