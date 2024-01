Otvaraju se direktne linije iz Podgorice za Ankaru i Izmir

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica bi od februara trebalo da bude povezana direktnim letovima sa Ankarom i Izmirom, saopštio je predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore (ACG), Eldin Dobardžić.

“Logična posljedica snaženja ekonomskih odnosa Crne Gore i Turske je otvaranje novih linija između dvije države. Prema preliminarnim najavama, Pegasus Airlines bi od februara trebalo da poveže Podgoricu direktnim letovima sa Ankarom i Izmirom”, kazao je Dobardžić agenciji Mina-business.

On je podsjetio da Crnu Goru i Istanbul, uz Pegasus, povezuju Air Montenegro, Turkish Airlines i Tailwind Airlines.

“Važno je i to što je linija Turkish Airlines-a Tivat-Istanbul prvi put cjelogodišnja. Avio-dostupnost je jedna od najvažnijih tema ne samo za stanovnike Crne Gore i privrednike iz obje zemlje već i za našu dijasporu”, dodao je Dobardžić.

Komentarišući to što su low-cost kompanije tokom aktuelne zimske sezone obustavile dio letova ka Podgorici, Dobardžić je rekao da, shodno najavama koje još nijesu potvrđene i zavise direktno od avio-prevoznika, vlada optimizam uoči ljetnje sezone koja u avijaciji počinje krajem marta.

“Prema preliminarnim najavama, Wizz Air bi od naredne ljetnje sezone u Podgoricu trebalo da vrati većinu linija koje su obustavljene tokom ove zimske sezone, a prema nezvaničnim informacijama i Ryanair bi mogao da postupi na sličan način”, poručio je Dobardžić.

On je napomenuo da sve vrijeme tokom zime ove dvije kompanije Podgoricu povezuju sa Milanom, Berlinom, Londonom, Dortmundom, Budimpeštom, Gdanjskom, Krakovom i Memingemom/Kelnom.

Dobardžić je rekao i da su Aerodromi Crne Gore tokom prošle godine ostvarili značajno bolje finansijske rezultate i opslužili su više putnika u odnosu na 2022.

“Ostvareni bruto prihodi tokom dosadašnjeg dijela godine iznose 44 miliona EUR, što je rast od 35 odsto u odnosu na uporedni period. U ovom trenutku, možemo reći da očekujemo da će naš operativni rezultat u prošloj godini (EBITDA) biti oko 13 miliona EUR, dok je očekivana dobit oko 11 miliona EUR”, precizirao je Dobardžić.

Prema njegovim riječima, rast prihoda i dobiti proizilazi i usljed rasta broja putnika.

“Aerodromi Crne Gore su tokom prošle godine opslužili preko dva i po miliona putnika. To je oko 30 odsto više u odnosu na isti period 2022, a na nivou od oko 94 odsto u odnosu na 2019”, kazao je Dobardžić.

Pojedinačno, Aerodrom Podgorica je tokom prošle godine opslužio preko 1,65 miliona putnika, dok je na tivatskom opsluženo 850 hiljada putnika.

Tokom prethodne ljetnje sezone, aerodromi Podgorica i Tivat bili su povezani sa po oko 40 destinacija, među kojima su bile i neke nove linije.

“Tako je Aerodrom Tivat od prošle ljetnje sezone prvi put bio povezan direktnim letovima sa Bečom (Austrian Airlines), Kuvajt Sitijem (Jazeera Airways), Taškentom (Uzbekistan Airways) i Brnom (To Montenegro), a Podgorica sa Gdanjskom (Ryanair). Uz to, jako je važno što na postojećim destinacijama i u Podgorici i u Tivtu imamo i niz novih partnera”, zaključio je Dobardžić uz uvjerenje da će ova godina biti godina novih rekorda po svim relevantnim parametrima.

