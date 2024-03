Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori su u prošloj godini ostvarena 472 kružna putovanja stranih brodova, pokazuju podaci Monstata.

Statističari su rekli da je na brodovima bilo 571,12 hiljada putnika.

Najviše kružnih putovanja u prošloj godini ostvarili su brodovi pod zastavama Malte 31,1 odsto, Bahama 19,7 odsto, Paname 13,3 odsto, Hrvatske 8,3 odsto, Belgije 6,1 odsto, Norveške 5,3 odsto, Italije 4,7 odsto, Maršalskih ostrva 3,8 odsto, Francuske 3,6 odsto i Bermuda 1,9 odsto.

Statističari su objasnili da istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Crnoj Gori ima za cilj dobijanje podataka o broju ostvarenih kružnih putovanja stranih brodova koji pristaju u lukama teritorijalnog mora Crne Gore, kao i broju putnika na tim kružnim putovanjima.

“Prikupljanje podataka se sprovodi izvještajnom metodom. Izvještajne jedinice su lučke kapetanije, pri čemu se izvještaj popunjava za prvi ulazak broda u teritorijalno more Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS