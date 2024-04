Oštar pad indeksa uoči objavljivanja izvještaja o zapošljavanju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak najvažniji indeksi oštro pali, jer su zvaničnici Feda zauzeli oprezan pristup u ocjenama šansi za smanjenje kamatnih stopa ove godine, a ulagači su nervozni pred objavu ključnog izvještaja o zapošljavanju u SAD-u.

Njujorški Dow Jones indeks potonuo je 530,16 bodova ili 1,35 odsto na 38.596 bodova, što je njegov najveći pad od marta prošle godine i četvrti dan kako pada. Istovremeno, S&P 500 je izgubio 1,23 odsto vrijednosti te završio trgovanje na 5.147 bodova, a Nasdaq je pao 1,4 odsto na 16.049 bodova, prenosi Hrportfolio.

Od početka sedmice sva tri indeksa su u znatnom minusu, pri čemu Dow Jones otprilike tri odsto, a S&P i Nasdaq dva odsto.

Predsjednik Feda u Mineapolisu, Neel Kashkari, rekao je da se na prošlomjesečnom zasjedanju američke centralne banke založio za dva smanjenja kamatnih stopa ove godine, ali ako inflacija nastavi da slabi, možda neće biti potrebno nikakvo smanjenje. Prije njega, predsjednik Feda u Ričmondu Thomas Barkin rekao je da američka centralna banka ima “vremena dok se oblaci raščiste nad inflacijom” prije nego što počne snižavati stope.

“To je vrlo pažljiv, odmjeren pristup. Osim toga, postoji određena nervoza u vezi s mjesečnim izvještajem o zaposlenosti, stoga ne želim biti previše optimističan”, kazao je Paul Nolte, viši savjetnik u investicionom društvu Murphy & Sylvest.

Investitori i dalje procjenjuju da su šanse da Fed već u junu snizi kamatne stope za barem 0,25 procentnih bodova blizu 60 odsto.

Cijene dionica na početku trgovanja bilježile su rast dana nakon podatka o broju zahtjeva za pomoć nezaposlenima u SAD-u protekle sedmice, koji su pomogli da se podstaknu nade da će kamatne stope biti snižene. Podaci su pokazali da je broj Amerikanaca koji su podnijeli zahtjeve za naknadu porastao više od očekivanog.

Međutim, investitore je zabrinulo kakav će biti mjesečni izvještaj o zapošljavanju u SAD-u, koji bi trebalo da bude objavljen danas. Ekonomisti očekuju da je u martu bilo zaposleno 200 hiljada radnika, manje nego u februaru, kada ih je bilo 275 hiljada, dok će stopa nezaposlenosti vjerovatno ostati na 3,9 odsto.

Na evropskim berzama većina najvažnijih indeksa je završila trgovanje u četvrtak u plusu. Frankfurtski DAX porastao je 0,19 odsto na 18.403 boda, a londonski FTSE 0,48 odsto na 7.975 bodova, dok je pariski CAC oslabio 0,02 odsto na 8.151 bod.

