Oštar pad indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su berzanski indeksi oštro pali jer su ulagači odlučili da povuku dio zarade s tržišta, nakon što su cijene dionica danima rasle i primaknule se rekordnim nivoima.

Dow Jones skliznuo je 1,27 odsto na 37.082 boda, dok je S&P 500 potonuo 1,47 odsto na 4698 bodova, a Nasdaq indeks 1,5 odsto na 14.777 bodova, prenosi SEEbiz.

Prodaja je zahvatila gotovo sve sektore pa su cijene dionica oštro pale u deset od 11 najvažnijih sektora. Na početku trgovanja nije se činilo da će se situacija tako razvijati jer je Dow Jones dostigao novi rekordni nivo, dok se S&P 500 primaknuo najvišem nivou u istoriji na samo 0,5 odsto.

Međutim, u drugom dijelu trgovanja uslijedila je rasprodaja dionica, pa su indeksi izgubili sve početne dobitke i do kraja trgovanja pali više od jedan odsto u odnosu na zatvaranje tržišta dan prije.

“Indeksi su bili blizu rekordnih nivoa kada su naišli na otpor. Bila je to iznenađujuće agresivna rasprodaja, no u tome ima nekog smisla, s obzirom na to koliko su snažno u kratkom vremenu cijene dionica porasle”, kazao je portfelj menadžer u firmi InfraCap, Jay Hatfield.

Na najvećoj svjetskoj berzi indeksi su rasli sedam sedmica zaredom jer ulagači vjeruju da je nakon više od godinu i po ciklus zaoštravanja monetarne politike završen i da naredne godine slijedi smanjenje kamatnih stopa, s obzirom na to da inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) postupno popuštaju.

I dok čelnici američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) procjenjuju da će u narednoj godini kamate smanjiti u tri navrata, najvjerovatnije po 0,25 postotnih bodova, na tržištu se špekuliše da je u narednoj godini moguće smanjenje kamata čak u šest navrata, počevši od marta.

Međutim, to su samo procjene, a o daljim realnim ekonomskim pokazateljima zavisiće kako će Fed reagovati.

