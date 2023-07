Opština Tivat uvela mogućnost online plaćanja poreza

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Opština Tivat uvela je mogućnost online plaćanja poreza, taksi i naknada, saopšteno je iz te lokalne samouprave.

“Odabirom opcije “servis građana” na naslovnoj strani opštinske internet prezentacije (www.opstinativat.me), u padajućem meniju pojavljuje se podnaslov “online plaćanje””, navodi se u saopštenju Službe predsjednika opštine.

Na linku https://opstinativat.me/payonline/ moguće je izvršiti uplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i naknade za lokalne puteve.

Sekretarka za finansije u Opštini Tivat, Lidija Bakalbašić, kazala je da je Sekretarijat za finansije implementirao novu mogućnost online plaćanja.

“Poreski obveznici sada su u prilici da na brz, siguran i jednostavan način izvrše svoje finansijske transakcije putem naše online platforme”, navela je Bakalbašić.

Prema njenim riječima, uvođenjem mogućnosti online plaćanja, omogućava se poreskim obveznicima značajna ušteda vremena.

“Umjesto tradicionalnih metoda plaćanja koje podrazumijevaju fizičko prisustvo na šalterima ili plaćanje putem ino-doznaka uz velike provizije, poreski obveznici sada mogu jednostavno i brzo izvršiti svoje obaveze putem internet platforme, gdje god da se u svijetu nalaze“, navela je Bakalbašić.

Dostava poreskih rješenja putem pošte će se obaviti uz avgustovske račune, a isti se, kako je ranije objavljeno, mogu preuzeti na sajtu Opštine ili u prostorijama Sekretarijata za finansije.

