Obustavljena trgovina akcijama Drvoimpex – Mont

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza je obustavila trgovinu akcijama podgoričkog preduzeća Drvoimpex – Mont.

Komisija za tržište kapitala je, postupajući po zahtjevu tog emitenta, na danas održanoj sjednici donijela rješenje o obustavi trgovine njegovim akcijama, tokom postupka promjene oblika akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću.

“Shodno tome, Montenegroberza je obustavila je trgovinu akcijama tog preduzeća, počev od danas”, navodi se u obavještenju.

