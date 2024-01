NTO sprovela uspješne marketinške kampanje na njemačkom tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) u prethodnom periodu predstavila je turističku ponudu destinacije putem različitih kanala promocije na tržištu Njemačke.

U periodu od 15. decembra do 11. januara, realizovana je uspješna digitalna kampanja u saradnji sa National Geographic, kojom je ciljano njemačko tržište i putem koje su plasirani baneri na portalima nationalgeographic.de i nationalgeographic.com.

Tokom ove kampanje, ostvaren je impresivan rezultat od 322 hiljade prikaza oglasa (impresija). Ti podaci jasno pokazuju da je značajan broj Njemaca iskazao interesovanje za turističku ponudu Crne Gore.

„Sa nagrađivanim uređivačkim timom, interaktivnim sadržajem koji pomjera granice i konstatnim ažuriranjem video i fotografskog materijala, NatGeo.com privlači ogromnu globalnu publiku od 27 miliona korisnika mjesečno, te je promocije na ovim portalima izuzetno značajna za našu zemlju“, navodi se u saopštenju.

Ponuda destinacije je predstavljena i na prestižnim medijima kao što su Sonnenklar.tv, najčitanijem štampanom mediju Die Zeit koji ima dva miliona čitalaca sedmično, kao i putem radio kampanje na Radio 7, gde je emitovano ukupno 160 radio oglasa.

„Advertorijal o Crnoj Gori, objavljen u decembarskom izdanju Die Zeit Reiseträume, prikazao je Crnu Goru kao atraktivnu destinaciju kroz pet ključnih segmenata turističke ponude: nacionalni parkovi, plaže, luksuzni odmor, aktivni odmor i slikoviti pejzaži“, navodi se u saopštenju.

Članak je naglasio bogatstvo prirodnih resursa Crne Gore, posebno pominjući pet nacionalnih parkova, uključujući impresivni Durmitor i jedinstvenu Biogradsku goru.

„Sonnenklar.tv, sa sjedištem u Minhenu, svakodnevno emituje reklame za odmor, te gledaoci ovog kanala, koji čine široku ciljnu grupu, pronalaze inspiraciju za svoje odmore i razonodu, vjerujući u etablirani i snažan brend ove televizije“, rekli su iz NTO-a.

NTO je predstavila turističku ponudu Crne Gore kroz gostovanje predstavnika NTO u kulinarskoj emisiji te televizije koja je emitovana uživo. Tokom sat programa, gledaoci su imali priliku da se upoznaju sa raznovrsnom ponudom destinacije, uključujući i gastronomsku ponudu kroz pripremu tradicionalnog crnogorskog jela – kačamaka.

Sonnenklar.tv je brend koji poznaje svaki treći Njemac, prisutan je u preko 42 miliona domaćinstava i ima oko dva miliona gledalaca na dnevnom nivou, te predstavlja značajan kanal za promociju destinacija na njemačkom tržištu.

Voditelj emisije, Jan Kunath, rekao je da ga je vrlo zaintrigiralo sve što je imao priliku da čuje o Crnoj Gori.

„Još nijesam imao priliku da posjetim tu prelijepu zemlju. Oduševljava kada čujem informacije od osobe koja tamo živi i savršeno poznaje sve čari svoje destinacije. Crna Gora, iako mala, očigledno pruža brojne mogućnosti za turizam, bilo da je reč o opuštajućem odmoru na plaži, istraživanju bogate kulturne baštine ili uživanju u gastronomskim delicijama, poput kačamaka koji smo danas pripremali“, rekao je Kunath.

On je kazao da planira da posjeti Crnu Goru u bliskoj budućnosti i siguran je da će, između ostalih ukusnih jela, ponovo probati kačamak i uživati u lokalnim vinima.

„Oduševljen sam onim što sam čuo i vidio, te se radujem tome da u narednom periodu još detaljnije upoznam sve čari ove fascinantne destinacije“, naveo je Kunath.

Osim televizijskog programa, Sonnenklar.tv ostvaruje značajan domet putem online medija, štampe, radija i partnerskih događaja. Njihova webstranica ima preko tri miliona posjetilaca i 32 miliona pregleda stranica svakog mjeseca. Ponuda destinacije predstavljena je i u okviru webportala www.sonnenklar.tv i društvenih mreža tog TV kanala.

„Ovaj sveobuhvatni pristup promociji, koji obuhvata digitalne medije, televiziju, radio i štampane medije, svjedoči o posvećenosti NTO da održi visok nivo interesovanja za Crnu Goru na mapi poželjnih turističkih destinacija. Kampanja je privukla pažnju njemačke publike, naglašavajući raznovrsnost i ljepotu naše zemlje kao destinacije koja nudi nezaboravno iskustvo“, navodi se u saopštenju.

