NTO predstavila ponudu na sajmu u Minhenu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavila je turističku ponudu destinacije na Međunarodnom specijalizovanom sajmu za aktivni turizam u Minhenu, jednom od najposjećenijih u južnom dijelu Njemačke.

Iz NTO su saopštili da je tokom pet dana trajanja sajma, koji je okupio preko 140 hiljada posjetilaca, najveće interesovanje bilo usmjereno ka različitim mogućnostima kampovanja, obilasku pješačkih i biciklističkih staza, te istraživanju netaknute prirode sjevera Crne Gore. Posjetioci su, kako su kazali, sa oduševljenjem isticali ljepotu prirodnih pejzaža i raznovrsne aktivnosti koje destinacija nudi.

Predstavnica kompanije ADAC, Enela Markja, kazala je da oni imaju oko 22 miliona članova koji ličnim prevozom posjećuju Evropu i svijet.

„Iako zaposleni ADAC imaju dosta informacija o Crnoj Gori, počev od marta ove godine planirana su tri treninga kako bi se detaljnije upoznali sa istorijom, gradovima, gastonomskom ponudom destinacije i još mnogo toga”, rekla je Markja.

Crna Gora je dodatno predstavljena na glavnoj bini najveće radio televizijske stanice u Bavarskoj – BR TV, gdje su istaknute posebnosti i raznolikosti u pogledu aktivnog odmora. Osim toga, crnogorski štand je posjetio i voditelj njemačke radio stanice Sunray, Torsten Gehrke, koji će posjetiti Crnu Goru i slušaocima predstaviti sve mogućnosti koje nudi.

“Planiramo odmor od Italije, Grčke, pa sve do Crne Gore. Mislim da će ovo biti predivno iskustvo u Crnoj Gori. Zemlja sa toliko predjela, plaža, nacionalnih parkova i planinskih vrhova, mora biti zanimljiva. Siguran sam da će biti zabavno voziti se kroz Crnu Goru, a nadam se da će se dopasti našim slušaocima i da će je posjetiti”, poručio je Gehrke.

Lokalne turističke organizacije, turistička privreda i strateški partner NTO – nacionalna avio-kompanija Air Montenegro, pružili su posjetiocima sve potrebne informacije o letovima, turističkim atrakcijama, smještaju, gastronomiji i avanturističkim aktivnostima koje mogu iskusiti u Crnoj Gori.

“Air Montenegro je ove godine prvi put na sajmu u Minhenu gdje smo imali priliku da predstavimo našu novu liniju Podgorica – Minhen, koja kreće od juna, kao i postojeću Podgorica – Frankfurt. Zadovoljni smo interesovanjem ovog tržišta za Crnu Goru”, kazala je rukovoditeljka marketinga Air Montenegra, Mina Muković Radonjić.

U sklopu sajma, Air Montenegro je u saradnji sa NTO organizovao nagradnu igru za posjetioce sajma u okviru koje su dodijeljene dvije povratne karte na relaciji Minhen – Podgorica. Dobitnica nagradne igre, Bopple Viktoria, rekla je da nikad nije bila u Crnoj Gori, te da se raduje putovanju i novom iskustvu.

Direktor turističke organizacije Prijestonice Cetinje, Nikola Jablan, poručio je da je posebnu pažnju posjetilaca sajma privukla žičara Kotor – Lovćen, prirodne ljepote nacionalnih parkova Lovćen i Skadarsko jezero, kao i Lipska pećina.

“Crna Gora ima ogroman prirodni potencijal za razvoj aktivnog turizma. Potrebno je intenzivnije raditi na stvaranju preduslova, u prvom planu razvoju putne infrastrukture i povezivanju avio linijama između Crne Gore i Njemačke”, kazao je Jablan.

Sabina Ramović ispred turističke agencije RAMS, saopštila je da drugi put učestvuje na sajmu, te da se radi o veoma interesantnom tržištu.

“Učešće na prethodnom sajmu se pokazalo veoma uspješno. Ono što je zanimljivo jeste da u odnosu na sajam prošle godine, sada njemački turisti mnogo više znaju o Crnoj Gori i kako žele da iskoriste svoj odmor”, rekla je Ramović.

Na sajmu su ponudu predstavile lokalne turističke organizacije Mojkovca, Bara, Ulcinja i Cetinja, Nacionalni parkovi Crne Gore, Eneida apartmani, kao i turističke agencije Rams i Balkan Adventure.

