NTO organizovala promocije u Tirani i Prištini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) Crne Gore predstavila je u subotu program za predstojeće praznike i novitete za zimsku sezonu u Tirani, na glavnom gradskom trgu Skenderbeg.

„Pored bogate ponude, prisutni su mogli da se upoznaju i sa ljepotom tradicije, koju kroz muziku prenose primorski gradski orkestri. Veliki broj zainteresovanih građana zabavljala je Mjesna muzika Đenovići, koja je sve zagrijala i pozvala na nastavak druženja u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici NTO su tokom, kako su dodali, prisutne počastili specijalitetom paštrovske kuhinje, ruštulama, kao i novogodišnjim medenjacima za najmlađe.

Posjetiteljka promotivnog događaja Greta Ibrahimi kazala je da rado, porodično dođe na vikend u Crnu Goru i uvijek se lijepo provede.

„Vjerujem da ćemo i ove godine nastaviti sa tom praksom. Osim što se zabavimo, ne propustimo priliku da uživamo u sjajnim tradicionalnim specijalitetima, koji imaju dosta dodirnih tačaka sa našim načinom pripreme hrane”, reklaIbrahimi.

Iz NTO su saopštili da je u nedjelju organizovana promocija zimske ponude Crne Gore u tržnom centru Priština mall.

„Okupljeni građani i mediji najviše su željeli da saznaju o bogatim programima i regionalnim zvijezdama koji će zabavljati goste tokom praznika, te o aktuelnostima u ovogodišnjoj zimskoj sezoni“, navodi se u saopštenju.

Tokom promocije predstavnici NTO i lokalnih turističkih organizacija odgovarali su na pitanja medija i dali izjave za RTK2 i ATV.

Menadžerka NTO Ljiljana Čukić kazala je ATV-u da gosti sa Kosova zadnjih godina rado provode zimski odmor u Crnoj Gori, jer osim skijanja mogu za kratko vrijeme otkriti i doživjeti raznolike turističke ponude.

„Crna Gora je prepoznata kao omiljena destinacija tokom praznika a to postaje i kada je u pitanju boravak u nekom od planinskih i ski centara u sjevernom dijelu. Za ljubitelja skijanja na raspolaganju je ski resort Kolašin 1450 i ski resort Kolašin 1600 sa uređenim kategorisanim stazama. Osim postojećih, u decembru će sa pola kapaciteta početi sa radom Swiss hotel u Kolašinu”, rekla je Čukić.

Ona je podsetila i na druga idealna mjesta za aktivnosti na snijegu tokom zimskih mjeseci, kao što su Durmitor, Hajla i Vučje i pozvala sve da pronađu svoju mjeru odmora i zabave u Crnoj Gori.

Adrian Kadri je u Prisštini kazao da je dobio dosta preporuka za crnogorska skijališta i da je došao na promociju da se lično informiše o ponudama.

„Sve izgleda zaista primamljivo i sigurno ćemo posjetiti Crnu Goru u januaru”, rekao Kadri.

Na promociji su pored NTO u Tirani, učestvovale lokalne turističke organizacije Bara, Ulcinja i Tuzi, a u Prištini im se pridružila i LTO Rožaje.

