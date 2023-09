NTO objavila konkurs za najbolji kratki video klip o zelenom turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, objavila nagradni konkurs za mlade od 13 do 18 godina, za najbolji kratki video klip na temu zeleni turizam.

Iz NTO su objasnili da je predmet konkursa izrada kratkog video klipa o jednoj od mnogih turističkih destinacija u Crnoj Gori kroz prizmu zelenog turizma.

„Klip, prilagođen društvenoj mreži Instagram, u trajanju od 15 do 60 sekundi treba da skrene pažnju na probleme zaštite životne sredine i ukaže na važnost očuvanja tog turističkog mjesta“, objasnili su iz NTO.

Oni su dodali da je cilj konkursa podsticanje kreativnosti i razvoja ekološke svijesti među djecom i mladima, kao i proširivanje znanja o turističkim ljepotama Crne Gore i načinima izražavanja kroz medije.

NTO je, kako su saopštili, za dobitnike konkursa pripremila vrijedne nagrade.

Konkurs, objavljen na internet stranici www.montenegro.travel, biće otvoren do 24. septembra.

